Anhand ausgewählter Prozesse aus dem Kanzleialltag erfahren Sie, welche Möglichkeiten die DATEV-Programme bieten. Außerdem lernen Sie Tipps und Tricks im Umgang mit DATEV Eigenorganisation kennen.

Im Kanzleialltag haben Sie oft nicht die Zeit, sich intensiv mit der DATEV-Software auseinanderzusetzen. In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit den digitalen Arbeitsprozessen rund um die Kanzleiorganisation in den DATEV-Programmen. Im Anschluss können Sie Ihre Arbeitsweise noch besser strukturieren und optimieren.

Auf Basis ausgewählter Prozesse erklären wir Ihnen, wie Sie Ihre internen Prozesse mit Hilfe der DATEV-Lösungen optimieren. Wir zeigen Ihnen Tipps für die tägliche Arbeit und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.