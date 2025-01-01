Art.-Nr. 35235 | Kompaktwissen

E-Mobilität im Fokus, 3. Auflage

Steuerliche Vorteile durch E-Autos
  • Neuerungen durch das StÄndG 2025 – Erhöhung der Entfernungspauschale
  • Super-Afa für E-Autos
  • Vorteile als Unternehmer bei Nutzung eines E-Autos
  • Besteuerung eines E-Autos bei Überlassung an Arbeitnehmer

E Autos polarisieren. In der Beratung zählen belastbare Fakten. Das Kompaktwissen zeigt transparent, welche steuerlichen Effekte die Anschaffung und Nutzung vollelektrischer Fahrzeuge hat.

In der aktualisierten Ausgabe wird dargestellt, wie sich die neue Super-AfA gemäß § 7 Abs. 2a EStG mit 75% im ersten Jahr – ohne zeitanteilige Kürzung (pro rata temporis) – auf die Gesamtbelastung auswirkt. Außerdem wird erläutert, wann die degressive AfA nach § 7 Abs. 2 EStG mit bis zu 30% langfristig die günstigere Alternative ist.

Behandelt werden außerdem die steuerlichen Vorteile für Unternehmerinnen und Unternehmer beim Einsatz hochpreisiger E-Autos sowie die Besteuerung von E-Dienstwagen: Bei Privatnutzung reduziert sich die Bemessungsgrundlage auf ein Viertel – auch bei Fahrzeugen mit einem inländischen Bruttolistenpreis bis 100.000 Euro.

Darüber hinaus werden die Themen Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, doppelte Haushaltsführung und Kfz-Überlassung klar erläutert – inklusive der Auswirkungen der erhöhten Entfernungspauschale auf die Nutzungsentgeltbesteuerung.

Auch Laden und die Ladeinfrastruktur sind begünstigt.

Überlassen oder übereignen – steuerfrei oder pauschal? Das Kompaktwissen gibt klare Gestaltungshinweise - kompakt und praxisnah.

Dr. Heinrich Weiler

Steuerberater, Diplom-Volkswirt

Heinrich Weiler ist Partner der Sozietät Böttges - Papendorf - Weiler (bpw) sowie Hauptgeschäftsführer a.D. der Steuerberaterkammer Köln. Sein Spezialgebiet ist Internationales Steuerrecht und Vergütungsrecht. Er befasst sich überwiegend mit Steuergestaltungsberatung und privater Vermögensplanung und betreut vornehmlich Freiberufler- und Privatmandate sowie Verbände und Vereine.

