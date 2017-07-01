Ein Firmenwagen gehört für Arbeitnehmer nach wie vor zu den beliebtesten Zusatzleistungen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Mitarbeitenden sparen sich die hohen Anschaffungs- und Unterhaltskosten für ein privates Fahrzeug, während die Arbeitgeber die Ausgaben als Betriebskosten absetzen können. Prozentual gesehen sind die meisten Dienstwagen im Vertrieb unterwegs. Für viele Mitarbeitende im Außendienst gehört ein Firmenfahrzeug zur Grundausstattung und ist wie ein zweites Zuhause.

Ein gut ausgestatteter Dienstwagen erleichtert den Arbeitsalltag erheblich, bringt jedoch auch einen hohen geldwerten Vorteil mit sich. Insbesondere bei teuren Fahrzeugen, die nur in geringem Umfang privat genutzt werden, kann sich das Führen eines Fahrtenbuchs lohnen.