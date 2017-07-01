Fahrtenbuch (E-Book)
- Überblick über die Grundlagen zur steuerlichen Berücksichtigung privater Fahrtkostenanteile
- Sensibilisiert für die exakte Einhaltung der Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch
- Überblick über die Möglichkeit der Nutzung von Elektronischen Fahrtenbüchern
Erscheinungstermin: vsl. November 2025
Beschreibung
Ein Firmenwagen gehört für Arbeitnehmer nach wie vor zu den beliebtesten Zusatzleistungen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Mitarbeitenden sparen sich die hohen Anschaffungs- und Unterhaltskosten für ein privates Fahrzeug, während die Arbeitgeber die Ausgaben als Betriebskosten absetzen können. Prozentual gesehen sind die meisten Dienstwagen im Vertrieb unterwegs. Für viele Mitarbeitende im Außendienst gehört ein Firmenfahrzeug zur Grundausstattung und ist wie ein zweites Zuhause.
Ein gut ausgestatteter Dienstwagen erleichtert den Arbeitsalltag erheblich, bringt jedoch auch einen hohen geldwerten Vorteil mit sich. Insbesondere bei teuren Fahrzeugen, die nur in geringem Umfang privat genutzt werden, kann sich das Führen eines Fahrtenbuchs lohnen.
Allerdings sind die Anforderungen für die steuerliche Anerkennung eines Fahrtenbuchs hoch: Neben lückenlosen und detaillieren Aufzeichnungen müssen auch die Kosten des Dienstwagens exakt ermittelt und dokumentiert werden. Trotz des damit verbundenen Aufwands bleibt die Fahrtenbuchmethode eine steuerlich interessante Option.
Informieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten, wie ein Fahrtenbuch ordnungsgemäß geführt wird und in welchen Fällen sich dessen Einsatz lohnt. Im Fokus stehen weiterhin aktuelle Maßnahmen zur Förderung betrieblich genutzter Elektrofahrzeuge und die neueste Rechtsprechung. Darüber hinaus erläutert die Broschüre, welche speziellen Anforderungen für elektronische Fahrtenbücher gelten und wie sich die steuerlichen Vergünstigungen zur Förderung der Elektromobilität auswirken.
Kurzinfo
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von Mandanten-Info comfort
Mandanten-Info comfort bündelt sämtliche Mandanten-Info-Broschüren und Mandanten-Info-Merkblätter in digitaler Form. Die Mandanten-Infos stehen Ihnen dabei in LEXinform/Info-Datenbank als E-Book oder PDF-Datei und - exklusiv im Abonnement - als Microsoft Word-Datei zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie ein Musteranschreiben zu jedem Thema – und das alles zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie Mandanten-Info comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Mandanten-Info comfort (Art.-Nr. 65524).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Die Weitergabe der Mandanten-Info, z. B. per E-Mail an Ihre eigenen Mandanten, ist im Rahmen der erworbenen Lizenzen zulässig. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft oder Ihrer Betriebsstätte ist nicht gestattet.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Die Veröffentlichung im geschützten Bereich Ihrer Website ist zulässig. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autor
Axel-Friedrich Foerster
Betriebswirt (VWA)
Herr Axel-Friedrich Foerster ist zuständig für Grundsatzfragen zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht bei dem Energieversorgungsunternehmen N-ERGIE AG in Nürnberg. Zuvor war er bei der Schwarz Gruppe und im Energiekonzern E.ON zentraler Ansprechpartner für Fragen der nationalen und internationalen Arbeitnehmerbesteuerung. Er verfügt über langjährige Erfahrungen und umfangreiches Praxiswissen und ist Mitglied in mehreren Fachgremien.
