Trotz intensiver Kenntnisse des Umsatzsteuerrechts lassen sich Fehler nicht immer vermeiden. Im Hinblick auf die Umsatzsteuer können sie allerdings fatale Folgen nach sich ziehen. Die Ursachen der Fehler sind so vielfältig wie die Fehler selbst - sei es Unwissenheit oder fehlende Sorgfalt bei der Erstellung der Unterlagen. Mitunter entstehen aber auch Schäden, weil ein Mandant oder eine Mandantin unwissentlich in einen Umsatzsteuer-Betrug verwickelt wird – mit gravierenden Folgen für sein bzw. ihr Unternehmen.

Oft hilft es bereits, die möglichen Fehler zu erkennen, um diese zu vermeiden und Schäden abwenden zu können. Mitunter ist es hilfreich, mögliche Fehler bzw. Fehlerquellen im Rahmen eines Tax-Compliance-Management-Systems zu priorisieren und Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter dahingehend zu sensibilisieren und zu kontrollieren.