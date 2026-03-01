Art.-Nr. 11081 | Kontenrahmen
Kontenrahmen Kommunale Unternehmen Basis SKR 04
- Branchenspezifische Musterauswertung für Kommunale Unternehmen
Kurzinfo
Stand 03/2026
Format DIN A4
Inhalte
Beschreibung
Der Kontenrahmen Kommunale Unternehmen basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 04, ergänzt um branchenspezifische Konten (5. und 6. Stelle der Kontonummer).
Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.
Leistungen
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0: Anlagevermögen
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1: Umlaufvermögen
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2: Eigenkapitalkonten
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3: Fremdkapitalkonten
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4: Betriebliche Erträge
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5 und 6: Betriebliche Aufwendungen
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7: Weitere Erträge und Aufwendungen
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9: Vortrags-, Kapital-, Korrektur- und statistische Konten
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Format DIN A4
Weitere Informationen
Preise
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