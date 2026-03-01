Kontenrahmen Wohnungsunternehmen Basis SKR 04

Der Kontenrahmen Wohnungsunternehmen basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 04. Er ergänzt diesen um branchenspezifische Konten (5. und 6. Stelle der Kontonummer) und deckt die Vorgaben der Formblattverordnung für Wohnungsunternehmen (JAbschlWUV) ab.

Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.