Mindestlöhne im Bauhaupt- und -nebengewerbe, 5. Auflage

- Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns in zwei Schritten bis 2027
- Zwingende Regelungen im Baugewerbe
Erscheinungstermin: vsl. Dezember 2025
Beschreibung
Die Mindestlohnkommission hat eine Erhöhung des Mindestlohns beschlossen. Dieser soll zum 01.01.2026 auf 13,90 Euro pro Stunde steigen. Zum 01.01.2027 ist eine weitere Anhebung um 70 Cent auf 14,60 Euro geplant. Aktuell liegt die Lohnuntergrenze bei 12,82 Euro.
Der Mindestlohn ist auch ein wichtiges Thema im Baugewerbe. Im Rahmen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes sind zahlreiche Mindestlohntarifverträge und Rechtsverordnungen zu beachten. Zudem variiert die Höhe des Mindestlohns im Bauhauptgewerbe zwischen West, Ost und Berlin.
Der Zoll kontrolliert am Bau sehr umfangreich. Deshalb ist es wichtig, den aktuellen Rechtsstand zu kennen. Das Kompaktwissen in seiner 5. Auflage erklärt, was der Zoll kontrolliert und welche Unterlagen hierfür relevant sind. Auch die Folgen von Verstößen werden ausführlich erläutert.
Kurzinfo
Autor
Christian Beck
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Christian Beck, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, gründete Anfang 2009 eine ausschließlich auf Arbeitsrecht spezialisierte Kanzlei in der Metropolregion Nürnberg und betreut gemeinsam mit seinen Kollegen deutschlandweit überwiegend Arbeitgeber in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Zuvor war er neun Jahre für einen Kanzleiverbund aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten tätig und begleitete schwerpunktmäßig Sanierungen, Restrukturierungen und Unternehmenstransaktionen mittelständischer Unternehmen aus gesellschaftsrechtlicher und arbeitsrechtlicher Sicht. Als Partner leitete er dort bereits verantwortlich das Referat Arbeitsrecht. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Herr Beck stark als Referent in der Fortbildung engagiert, leitete in den vergangenen Jahren diverse Seminare zu mehr als fünfzig arbeitsrechtlichen Themen und veröffentlichte verschiedene Praxisratgeber und entwirft gesellschaftsrechtliche Musterverträge.
Erscheinungstermin: vsl. Dezember 2025