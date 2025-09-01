Übergabe eines Baubetriebes

Die Zahl der Unternehmen im Bauhaupt- und -nebengewerbe, die eine Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger suchen, hat erneut zugenommen. Hauptursachen hierfür sind der anhaltende Fachkräftemangel, ungünstige Arbeitszeiten sowie die Herausforderung, Beruf und Familie in Einklang zu bringen.

Die Übernahme eines bestehenden Bauunternehmens bietet zahlreiche Vorteile, da die Risiken einer Neugründung entfallen. Allerdings erfüllen nicht alle älteren Bauunternehmen moderne Standards, was zu Investitionsbedarf führen kann.