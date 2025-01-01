Mit der Mandanten-Info informieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten aus Gastronomie, Lebensmittelhandwerk und Catering gezielt über die wichtigsten umsatzsteuerlichen Regelungen. Die Broschüre erläutert klar und verständlich, wann der ermäßigte oder der reguläre Steuersatz anzuwenden ist, welche Dienstleistungen steuerlich unschädlich bleiben und wann das Risiko besteht, den günstigen Steuersatz zu verlieren.

Durch das Steueränderungsgesetz 2025 soll der Mehrwertsteuersatz für Speisen in der Gastronomie ab dem 01.01.2026 gesenkt werden: Dann gilt für Speisen – unabhängig vom Ort des Verzehrs – dauerhaft der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 %. Die Broschüre zeigt, was das konkret bedeutet, welche Vorbereitungen Betriebe rechtzeitig treffen sollten und wie sich die Änderungen auf Kalkulation und Kassensysteme auswirken.