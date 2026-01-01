Warum ein modernisierter Kontoumsatzprozess?
Die Anforderungen an das digitale Bankbuchen steigen – unter anderem durch
- mehr Bankkonten,
- höhere Belegvolumina,
- komplexere Abläufe,
- den Bedarf an intuitiven, einheitlichen Oberflächen.
Dies wurde mit DATEV Bank online mit modernisierten Kontoumsatzprozessen nun umgesetzt.
Folgende Funktionen erwarten Sie:
- Neue, moderne Oberflächen mit klarer Struktur und einheitlichem Bedienkonzept
- Modernisierte Suche mit Filterkonzept zur schnellen Recherche von Kontobewegungen
- Übersicht mehrerer Bankkonten in einem zentralen Blick
- Flexibler Wechsel zwischen Listen- und Tabellenansicht
- Protokollfunktion für Transparenz über durchgeführte Aktionen
- Möglichkeit zur Sperre von Lohnkontoumsätzen
- Kategorisierung mit Schlagwörtern
- Regeln im neuen Design für komfortable Automatisierung
- Tagesaktueller Saldo je Konto
Damit prüfen Sie Kontoumsätze intuitiv und prozessorientiert.
Intelligente Automatismen rund um die Kontoumsatzprozesse
- Automatische Zuordnung von Belegbildern zu den passenden Kontoumsätzen
- Auflösen von Sammelkontoumsätzen in die Einzelpositionen der Sammelzahlung, inklusive automatischer Belegbildverknüpfung
- Automatisches Setzen von Geprüft- und Bezahlt-Status auf Basis der vorliegenden Informationen
- Zuordnungsvorschläge zum effizienten manuellen Verknüpfen von Belegen und Kontoumsätzen
Der Buchungsprozess in Verbindung mit Kanzlei-Rechnungswesen bleibt unverändert, inklusive des gewohnten Prozesses „Bankbuchen – digitale Belege zuordnen“. Zusätzlich können Sie Zahlungen direkt aus dem digitalen Beleg heraus anlegen.
Stufenweise Einführung ab 12.05.2026
Die modernisierten Kontoumsatzprozesse werden schrittweise nach Zielgruppen freigegeben. Aufgrund fachlicher Abhängigkeiten, insbesondere zu der neuen Version DATEV Belege online, startet DATEV mit
- Neukunden bzw. neu angelegten Beständen von DATEV Unternehmen online in DATEV Bank online.
- Der Fokus liegt auf dem Bereich der modernisierten Kontoumsatzprozesse
- Voraussetzung zur Nutzung von DATEV Bank online mit modernisierten Kontoumsatzprozessen ist die Nutzung von Neue Version DATEV Belege online. Möchten Sie DATEV Bank online mit modernisierten Kontoumsatzprozessen nutzen, gehen Sie vor wie im Hilfe-Dokument 1028897 erklärt.
Hinweise zur Nutzung
- Wenn ein Bestand auf DATEV Bank online mit modernisierten Kontoumsatzprozessen umgestellt wird, ist kein Wechsel auf die bisherige Version von DATEV Bank online möglich.
- Eine Zahlung aus dem digitalen Beleg wird derzeit manuell angelegt.
Ausblick
DATEV Bank online mit modernisierten Kontoumsatzprozessen wird Schritt für Schritt zu einer umfassend modernisierten Lösung für das digitale Bankbuchen ausgebaut – mit automatisierten Prozessen, Abläufen ohne Medienwechsel und dem gewohnten Anschluss an Kanzlei-Rechnungswesen.
Neuerungen lesen Sie auf dieser Seite und wie gewohnt auf DATEV myUpdates.