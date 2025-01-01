Alles auf einen Blick finden Sie in unserem Video
Bestmöglich umstellen – Was muss ich tun?
E-Mail-Lösungen in der DATEV-SmartIT
DATEV-SmartIT Exchange Modul
Um das DATEV-SmartIT Exchange Modul einzurichten, folgen Sie einfach diesen drei Schritten:
- 1. Beauftragung über das Bestellformular
- 2. Termin buchen: DATEV Auftragsservice
- 3. Vorbereiten mit dem Umstellungsassistenten
Entnehmen Sie die anfallenden Kosten für DATEV-SmartIT Exchange Modul (Art.Nr. 62147, zuzüglich Auftragsservice DATEV-SmartIT für die Einrichtung) der DATEV-Preisliste:
DATEV-Preisliste für Kanzleien
DATEV-Preisliste für Unternehmen
Microsoft Exchange Online
Wie Sie die Bereitstellung der Microsoft M365 Anwendungen inklusive der Nutzung von Exchange Online beauftragen, lesen Sie hier:
Entnehmen Sie die anfallenden Kosten der DATEV-Preisliste (Art.-Nr. 42688):
DATEV-SmartIT: Kundeneigene Microsoft 365 Lizenzen nutzen
POP3 E-Mail-Abruf über DATEVnet
Welche Voraussetzungen zum POP3 E-Mail-Abruf notwendig sind und wie Sie den POP3 Abruf einrichten, lesen Sie hier:
DATEV-SmartIT: E-Mail-Zugriff einrichten (Kapitel 2.1, 2.3, 2.4)
Wechsel von DATEV-SmartIT Exchange Modul auf Microsoft Exchange Online
Informieren Sie sich hier, wenn Sie Microsoft 365 einsetzen und Ihr bestehendes DATEV-Exchange-System auf Microsoft Exchange Online umstellen möchten:
Umstellung auf Exchange Online beim Einsatz von kundeneigenen Microsoft 365 Lizenzen
Sie haben Fragen zu weiteren Themen?
Anpassung Ihrer Domain
Sie wünschen eine Anpassung Ihrer Domain? Senden Sie uns einen Servicekontakt:
Erweiterungsmöglichkeiten
Sie möchten Ihre E-Mails in DATEV-SmartIT archivieren, verschlüsseln oder über DATEVnet mobil auf Ihrem Mobilgerät abrufen? Hier erfahren Sie mehr:
- DATEV-SmartIT Zusatzmodul E-Mail-Komplettarchiv
Art.-Nr. 62132 | Dienstleistung
- DATEV E-Mail-Verschlüsselung
Art.-Nr. 49210 | Dienstleistung
- DATEVnet mobil
Art.-Nr. 62330 | Dienstleistung
Individuelle Beratung buchen
Können wir Sie persönlich unterstützen?
- Jetzt Termin vereinbaren
Buchen Sie hier Ihre individuelle Beratung (kostenpflichtig).
Kündigung
Die Kündigung der Zusatzmodule Microsoft Exchange, E-Mail-Komplettarchiv und DATEV-E-Mail-Verschlüsselung können Sie hier durchführen.