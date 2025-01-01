Alles auf einen Blick finden Sie in unserem Video

Alle Informationen rund um die Kosten finden Sie in der DATEV-Preisliste.
Erfahren Sie, wie Sie das Mailing in SmartIT optimal einsetzen können. Das Video zeigt Ihnen die verschiedenen Zugriffsmöglichkeiten.

Bestmöglich umstellen – Was muss ich tun?

  • 1. Passende E-Mail-Lösung finden

    Unser Hilfe-Bot unterstützt Sie dabei, die ideale E-Mail-Variante für Ihre Bedürfnisse zu finden.

  • 2. Gewünschte E-Mail-Lösung beauftragen

    Informieren Sie sich im Nachfolgenden, wie Sie Ihre gewünschte Variante beauftragen können:

E-Mail-Lösungen in der DATEV-SmartIT

DATEV-SmartIT Exchange Modul

Um das DATEV-SmartIT Exchange Modul einzurichten, folgen Sie einfach diesen drei Schritten:

Entnehmen Sie die anfallenden Kosten für DATEV-SmartIT Exchange Modul (Art.Nr. 62147, zuzüglich Auftragsservice DATEV-SmartIT für die Einrichtung) der DATEV-Preisliste:
DATEV-Preisliste für Kanzleien
DATEV-Preisliste für Unternehmen

 

Microsoft Exchange Online

Wie Sie die Bereitstellung der Microsoft M365 Anwendungen inklusive der Nutzung von Exchange Online beauftragen, lesen Sie hier:

DATEV-Preisliste fürEntnehmen Sie die anfallenden Kosten der DATEV-Preisliste (Art.-Nr. 42688):
DATEV-Preisliste für Kanzleien
DATEV-Preisliste für Unternehmen

DATEV-SmartIT: Kundeneigene Microsoft 365 Lizenzen nutzen 

 

POP3 E-Mail-Abruf über DATEVnet

Welche Voraussetzungen zum POP3 E-Mail-Abruf notwendig sind und wie Sie den POP3 Abruf einrichten, lesen Sie hier:

DATEV-SmartIT: E-Mail-Zugriff einrichten (Kapitel 2.1, 2.3, 2.4)

Wechsel von DATEV-SmartIT Exchange Modul auf Microsoft Exchange Online

Informieren Sie sich hier, wenn Sie Microsoft 365 einsetzen und Ihr bestehendes DATEV-Exchange-System auf Microsoft Exchange Online umstellen möchten:

Umstellung auf Exchange Online beim Einsatz von kundeneigenen Microsoft 365 Lizenzen

Sie haben Fragen zu weiteren Themen?

Anpassung Ihrer Domain

Sie wünschen eine Anpassung Ihrer Domain? Senden Sie uns einen Servicekontakt:

Erweiterungsmöglichkeiten

Sie möchten Ihre E-Mails in DATEV-SmartIT archivieren, verschlüsseln oder über DATEVnet mobil auf Ihrem Mobilgerät abrufen? Hier erfahren Sie mehr:

Individuelle Beratung buchen

Können wir Sie persönlich unterstützen?

Kündigung

Die Kündigung der Zusatzmodule Microsoft Exchange, E-Mail-Komplettarchiv und DATEV-E-Mail-Verschlüsselung können Sie hier durchführen.