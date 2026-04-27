Die Deklarationsberatung wird sich in den kommenden Jahren grundlegend verändern. Künstliche Intelligenz und Automatisierung übernehmen Routinetätigkeiten. Damit wandelt sich auch der Anspruch an den Berufsstand: Steuerberaterinnen und Steuerberater werden zu strategischen Gestaltern.

Hinzu kommt, dass Mandanten heute mehr erwarten als korrekte Zahlen. Sie wünschen Klarheit, Orientierung und Unterstützung bei finanziellen Entscheidungen. Themen wie Vermögensaufbau, Liquidität und Altersvorsorge rücken stärker in den Fokus – vor allem, wenn sie steuerlich durchdacht sind.

In unserer Kanzlei Steuerberatung Oettinger haben wir diesen Wandel aktiv aufgegriffen. Wir erstellen nicht nur Jahresabschlüsse, sondern entwickeln steuerliche Konzepte, die Zukunft gestalten. Dazu gehört, steuerliche Effizienz und Vermögensaufbau zusammenzudenken. Daher haben wir den Bereich „steueroptimierter Vermögensaufbau“ in unsere Beratungsprozesse integriert. Für mich ist das eine wichtige Weiterentwicklung der Steuerberatung. Unser Ziel ist es, Mandanten langfristig zu begleiten, steuerliche Gestaltungsspielräume zu nutzen und finanzielle Selbstbestimmung zu sichern.