Viele Mandanten, insbesondere Selbstständige, Führungskräfte und Unternehmer, suchen Wege, Vermögen aufzubauen, ohne unnötige Steuern zu zahlen. Der steueroptimierte Vermögensaufbau adressiert genau diesen Wunsch. Er verbindet dabei steuerliche Expertise, wirtschaftliches Denken und menschliche Verantwortung. Kanzleien, die diesen Weg gehen, können zu echten Partnern ihrer Mandanten werden.
Warum neue Beratungsfelder jetzt entscheidend sind
Die Deklarationsberatung wird sich in den kommenden Jahren grundlegend verändern. Künstliche Intelligenz und Automatisierung übernehmen Routinetätigkeiten. Damit wandelt sich auch der Anspruch an den Berufsstand: Steuerberaterinnen und Steuerberater werden zu strategischen Gestaltern.
Hinzu kommt, dass Mandanten heute mehr erwarten als korrekte Zahlen. Sie wünschen Klarheit, Orientierung und Unterstützung bei finanziellen Entscheidungen. Themen wie Vermögensaufbau, Liquidität und Altersvorsorge rücken stärker in den Fokus – vor allem, wenn sie steuerlich durchdacht sind.
In unserer Kanzlei Steuerberatung Oettinger haben wir diesen Wandel aktiv aufgegriffen. Wir erstellen nicht nur Jahresabschlüsse, sondern entwickeln steuerliche Konzepte, die Zukunft gestalten. Dazu gehört, steuerliche Effizienz und Vermögensaufbau zusammenzudenken. Daher haben wir den Bereich „steueroptimierter Vermögensaufbau“ in unsere Beratungsprozesse integriert. Für mich ist das eine wichtige Weiterentwicklung der Steuerberatung. Unser Ziel ist es, Mandanten langfristig zu begleiten, steuerliche Gestaltungsspielräume zu nutzen und finanzielle Selbstbestimmung zu sichern.
Die Basisrente als Unternehmerrente
Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie ist die moderne Basisrente, die wir als „Unternehmerrente“ bezeichnen. Sie verbindet steuerliche Förderung mit planbarer Vermögensbildung:
- Bis zu 29.344 Euro jährlich (Ehepaare 58.688 Euro) steuerlich absetzbar.
- Flexible Beiträge ab 25 Euro monatlich oder als Einmalzahlung ab 3.000 Euro.
- Steuerfreie Fondswechsel und eine Auswahl aus über 160 Fonds und ETFs, darunter nachhaltige Strategien.
Bis zum Jahr 2057 sind die ausgezahlten Rentenleistungen teilweise steuerbefreit. Die Höhe des steuerpflichtigen Anteils hängt vom Jahr des Rentenbeginns ab und gilt ab dann lebenslang. 2025 beträgt der steuerfreie Anteil 16,5 Prozent, 2030 noch 14 Prozent. Erst ab 2058 wird die Rente vollständig besteuert.
Kommunikation als Schlüssel moderner Beratung
Mit der Automatisierung wächst die Bedeutung des persönlichen Austauschs. Mandanten möchten verstehen, wie ihre Steuerentscheidungen wirken und welche Möglichkeiten sie haben.
In der Beratung nehmen wir uns Zeit, Zusammenhänge verständlich zu erklären und individuelle Ziele zu besprechen. Dieses Vertrauen verändert die Zusammenarbeit grundlegend. Es entsteht eine langfristige, partnerschaftliche Beziehung – getragen von Transparenz und Fachkompetenz.Nicht selten führt dieses Vertrauen zu einem persönlichen Verhältnis. Es kam sogar schon vor, dass uns Mandanten zu ihrer Hochzeit eingeladen haben.
GmbH-Beratung: Unterstützungskasse als strategisches Instrument
Für GmbHs und ihre Geschäftsführer bietet unter anderem die Unterstützungskasse besonders interessante Gestaltungsmöglichkeiten.
Beiträge, die eine GmbH an eine Unterstützungskasse zahlt, können vollständig als Betriebsausgaben (§ 4d EStG) abgesetzt werden. Die GmbH spart rund 32 Prozent Steuern. Der Geschäftsführer profitiert gleichzeitig von einer steuerfreien Ansparphase. Erst bei Auszahlung kommt es zur Besteuerung – meist zu einem niedrigeren Steuersatz.
Vorteile dieser Struktur:
- Flexibilität: variable Beiträge, Sonderzahlungen oder Anpassungen möglich.
- Liquiditätsschonung: kein Ausweis in der Bilanz.
- Modernes Invest: mit ETFs Vermögen aufbauen.
Ein weiterer Vorteil der Unterstützungskasse: Auch hier kann ein zukunftsfähiges, fondsgebundenes Anlagekonzept umgesetzt werden. Die Mittel lassen sich in ETFs investieren und bei Bedarf umschichten, ohne dass dadurch eine Steuerlast entsteht – nicht vergleichbar mit einem privaten ETF-Sparplan.
In der Auszahlungsphase kann die Leistung flexibel gestaltet werden – als laufende Rente, als Einmalzahlung oder als Kombination aus beidem. Damit ist die Auszahlung planbar und kann an die persönliche Lebenssituation angepasst werden.
Für viele GmbH-Geschäftsführer ist das die Verbindung, die sie suchen: steuerliche Effizienz und persönliche Freiheit in der Ruhestandsplanung.
Tantiemen gezielt einsetzen
Ein weiterer Baustein in der strategischen Beratung sind Tantiemen. Diese können genutzt werden, um über strukturierte Investments – beispielsweise ETF-basierte Modelle – Vermögen aufzubauen.
In der Praxis achten wir auf klare vertragliche Grundlagen und steuerliche Angemessenheit. Die Kanzlei übernimmt dabei die steuerliche Begleitung – von der Berechnung bis zur Dokumentation. So wird die Tantieme nicht als reine Vergütung verstanden, sondern als Bestandteil einer steuerlich und finanziell durchdachten Gesamtstrategie.
Zusammenarbeit im Team: steuerliche Führung, fachliche Ergänzung
In unserer Kanzlei führen wir die Gespräche mit unseren Mandanten gemeinsam mit unserem Partner Oliver Schaul von der Prisma GmbH & Co. KG. Er begleitet uns fachlich und bringt sein Investment- und Absicherungswissen ein, tritt jedoch nie allein gegenüber Mandanten auf.
Dadurch bleibt das Mandantenverhältnis fest in der Kanzlei verankert. Gleichzeitig entsteht für das Team ein Lerneffekt: Steuerfachangestellte können sich direkt in die Gespräche einbringen. Sie benötigen keine umfassende Schulung im Vorfeld, denn das Wissen über steuerliche Effekte reicht aus, um das Thema einzuführen. Das Fachwissen des Finanzexperten ergänzt die Beratung situativ – praxisnah und nachvollziehbar.
Vertrauen als Ergebnis – und Erfolgsfaktor
Diese Art der Beratung verändert die Beziehung zum Mandanten nachhaltig. Mandanten erleben, dass wir ihr Vermögen mit derselben Sorgfalt betrachten wie ihre Steuer. Sie wissen, dass sie keine Verkaufsabsicht erwartet, sondern Beratung im besten Interesse.
Das schafft Vertrauen – und Vertrauen schafft Bindung.Mandanten bleiben, empfehlen weiter und sehen unsere Kanzlei als ganzheitlichen Partner. Für uns ist das der größte Erfolg.
Emmy Krämer ist Steuerberaterin und Inhaberin der Steuerberatung Oettinger.