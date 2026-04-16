Ein zentrales Thema der vergangenen Jahre war die europäische Nachhaltigkeitsberichterstattung. Mit der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wurden Unternehmen verpflichtet, umfassend über ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte zu berichten. Mit dem am 24. Februar 2026 verabschiedeten Omnibus-I-Paket reagierte die Europäische Union auf die zunehmende Kritik am hohen bürokratischen Aufwand. Die Änderungen betreffen sowohl die CSRD als auch die Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), das europäische Lieferkettengesetz. Der Kreis der berichtspflichtigen Unternehmen wurde deutlich reduziert, zudem wurden die europäischen Nachhaltigkeitsberichtsstandards (ESRS) vereinfacht. Auch im Bereich der Lieferkettenprüfung wird künftig stärker risikobasiert vorgegangen, wobei nur noch große Unternehmen (über 5.000 Beschäftigte und mehr als 1,5 Mrd. € Umsatz) unmittelbar erfasst werden. Für kleine und mittlere Kanzleien bedeutet dies zwar eine unmittelbare Entlastung, gleichzeitig steigt jedoch der Beratungsbedarf auf Mandantenseite – etwa bei der Implementierung von Nachhaltigkeitsstrukturen oder der Prüfung entsprechender Berichte.