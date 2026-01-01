Das zentrale Problem liegt in der methodischen Vermengung von feststehenden Tatsachen sowie geschätzten beziehungsweise streitigen Werten. Die Negativkalkulation verlangt zwei gesicherte Parameter. Tatsächlich liegt jedoch nur ein gesicherter Wert vor: der erklärte Gesamtumsatz. Die neu kalkulierten Getränkeerlöse sind das Ergebnis einer Schätzung, methodisch angreifbar und regelmäßig streitig. Wer nun diesen geschätzten Wert wie eine feststehende Größe behandelt, begeht einen logischen Fehler. Die Differenz beweist nicht die Unrichtigkeit der Speiseerlöse, sondern lediglich, dass die eigene Getränkekalkulation nicht mit den erklärten Umsätzen harmoniert. Es entsteht ein klassischer Begründungszirkel: Die Getränkekalkulation wird als richtig unterstellt, um daraus die Unrichtigkeit der übrigen Erlöse abzuleiten.