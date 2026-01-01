Unternehmensnachfolge wird in der öffentlichen Diskussion häufig auf eine Kernfrage reduziert: Wer übernimmt? In der Beratungspraxis zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Nachfolge ist kein punktuelles Ereignis, sondern ein mehrjähriger Veränderungsprozess, in dem Eigentum, Führung, Vermögen, Familie, Finanzierung, Steuern, Recht und Kommunikation gleichzeitig bewegt werden. Wer diesen Prozess begleitet, erkennt schnell: Es handelt sich nicht um ein isoliertes Projekt, sondern um das Zusammenspiel mehrerer Phasen mit jeweils eigener Logik.
Netzwerk als Erfolgsfaktor
Für Steuerberater ergibt sich daraus eine doppelte Herausforderung. Zum einen steigt die fachliche Komplexität der Mandate erheblich. Zum anderen verändert sich die Erwartungshaltung der Mandanten. Gefragt ist nicht nur steuerliche Expertise, sondern Orientierung, Strukturierung und Koordination. Genau an dieser Stelle wird ein belastbares Netzwerk zum strategischen Erfolgsfaktor.
Nachfolge als Mehr-Phasen-Prozess
Die Komplexität von Nachfolge entsteht nicht durch unnötige Formalien, sondern durch die Gleichzeitigkeit mehrerer Ebenen. Zunächst einmal muss das Unternehmen während der Nachfolge leistungsfähig bleiben, Kunden bedienen, Mitarbeiter halten und Investitionen tätigen. Gleichzeitig wird es bewertet, analysiert und möglicherweise strukturell angepasst. Transparenz, Fähigkeit zum Reporting und Führungsstrukturen rücken in den Mittelpunkt. Die abgebende Generation stellt sich darüber hinaus Fragen zur Versorgung, der Vermögenssicherung sowie der Verteilung. Immobilien, Beteiligungen und liquide Mittel sind in eine neue Struktur zu überführen. Steuerliche Optimierung, erbrechtliche Regelungen und Haftungsfragen spielen eine zentrale Rolle. Schließlich treten gerade in Familienunternehmen Erwartungen, Fairnessfragen sowie Rollenkonflikte offen oder verdeckt zutage. Nicht selten werden sachliche Argumente vorgeschoben, während die eigentliche Herausforderung in der Kommunikation und dem Vertrauen liegt.
Diese drei Bereiche greifen ineinander. Eine steuerlich sinnvolle Struktur kann familiär nicht akzeptiert werden. Eine emotional gewünschte Lösung kann betriebswirtschaftlich riskant sein. Eine attraktive Kaufpreisvorstellung kann an Finanzierungsrealitäten scheitern. Nachfolge ist daher selten linear. Sie verlangt Koordination – und unterschiedliche Fachkompetenzen. In der Praxis hat es sich bewährt, Nachfolge nicht primär nach Berufsgruppen, sondern nach Phasen zu strukturieren. Jede Phase stellt eigene Anforderungen und verändert die Rolle des Steuerberaters.
Orientierung und Zielbild
Am Anfang steht meist keine Transaktion, sondern eine Standortbestimmung. Soll das Unternehmen in der Familie bleiben? Ist ein Management-Buy-out denkbar? Kommt ein Verkauf an Dritte infrage? Wie wichtig sind Kontrolle, Liquidität oder Versorgungssicherheit? In dieser Phase können Familienmoderatoren, Vermögensberater oder erbrechtlich spezialisierte Juristen wichtige Impulse liefern. Der Steuerberater nimmt häufig die Rolle des Vertrauenspartners ein. Er kennt die wirtschaftliche Situation des Mandanten und kann Wunschvorstellungen mit steuerlicher und finanzieller Machbarkeit abgleichen. Wer hier strukturiert vorgeht, legt das Fundament für den gesamten Prozess.
Übergabefähigkeit und Wertsteigerung
Viele Nachfolgen scheitern nicht am fehlenden Nachfolger, sondern an mangelnder Übergabefähigkeit. Unternehmen sind stark inhaberzentriert, verfügen über kein belastbares Reporting oder keine klare zweite Führungsebene. Hier kommen Unternehmensberater, Personalexperten oder Corporate-Finance-Spezialisten ins Spiel. Ziel ist es, Transparenz zu schaffen, Prozesse zu professionalisieren und die Planungsfähigkeit zu erhöhen. Für Steuerberater eröffnet sich ein erhebliches Potenzial: Die Etablierung von Planungsrechnungen, Controlling-Strukturen und zeitnaher Berichterstattung steigert nicht nur den Unternehmenswert, sondern auch die eigene strategische Relevanz.
Vorbereitung der Transaktion
Soll eine externe Lösung umgesetzt werden, gewinnen M&A-Berater und Transaktions-anwälte an Bedeutung. Sie strukturieren den Verkaufsprozess, bereiten Informationsun-terlagen vor und koordinieren die Ansprache potenzieller Käufer. Die steuerliche und finanzielle Aufbereitung durch die Kanzlei ist in dieser Phase entscheidend. Unklare Sachverhalte, nicht dokumentierte Risiken oder fehlende Transparenz führen in Due-Diligence-Prozessen regelmäßig zu Preisabschlägen oder umfangreichen Garantieklauseln. Eine saubere Vorbereitung reduziert diese Risiken erheblich.
Prüfung und Verhandlung
Während der sogenannten Due Diligence arbeiten verschiedene Disziplinen parallel. Käufer prüfen finanzielle, steuerliche und rechtliche Aspekte. Anwälte verhandeln Vertragsklauseln, M&A-Berater steuern den Prozess. Die Steuerberater sind hier zentraler Ansprechpartner für die Einordnung steuerlicher Risiken, für Strukturierungsfragen und für die Übersetzung fachlicher Themen in wirtschaftliche Auswirkungen. Gleichzeitig können arbeitsrechtliche oder personalstrategische Fragestellungen relevant werden, etwa bei Schlüsselpersonen oder Modellen der Incentivierung.
Übergabe und Integration
Mit den Unterschriften endet das Projekt der Übergabe nicht. Neue Eigentümerstrukturen erfordern neue Reportinglinien, Entscheidungsprozesse sowie Governance-Regelungen. Bei familieninternen Lösungen entstehen Fragen zur Rolle der Seniorgeneration, bei externen Übernahmen Integrationsaufgaben. Die Steuerkanzlei kann in dieser Phase Stabilität schaffen: durch strukturierte Planung, Umsetzung der steuerlichen Struktur und Kommunikation mit Banken oder Investoren. Hier entscheidet sich häufig, ob der bisherige Steuerberater auch in der neuen Konstellation zentraler Ansprechpartner bleibt.
Langfristige Absicherung
Nachfolge ist auch eine vermögens- und erbrechtliche Aufgabe. Testamentsgestaltung, Pflichtteilsfragen oder Stiftungsmodelle werden in vielen Unternehmerfamilien zu spät geregelt. Steuerberater, die die Vermögensstruktur langfristig begleiten, können frühzeitig auf Handlungsbedarf hinweisen und geeignete juristische Partner einbinden.
Netzwerk als Mandatsstrategie
Aus den voranstehenden Ausführungen folgt, dass kein einzelner Berater sämtliche Anforderungen abdecken kann. Ein professionell aufgebautes Netzwerk wird damit zur strategischen Ressource. Denn Mandanten erwarten Orientierung. Wer lediglich auf externe Spezialisten verweist, ohne klare Struktur oder Empfehlung, überlässt die Prozessführung anderen. Häufig übernimmt dann derjenige die zentrale Rolle, der den Ge-samtprozess strukturiert – sei es ein M&A-Berater oder ein Rechtsanwalt. Für Steuerkanzleien bedeutet das: Ohne Netzwerk droht der Verlust der eigenen strategischen Position im Mandat.
Erfolgsfaktoren eines Netzwerks
Ein belastbares Netzwerk – bestehend aus Transaktionsjuristen, M&A-Beratern, Unternehmens- und Familienstrategieberatern sowie gegebenenfalls Personal- und Finanzie-rungsexperten – ermöglicht es einer Steuerkanzlei, als Knotenpunkt zu agieren. Die eigene Rolle bleibt klar definiert, während gleichzeitig umfassende Lösungen angeboten werden können. Der Aufbau eines derartigen Netzwerks sollte daher ein Qualitätsprojekt sein:
1. Eigene Position klären
Welche Stärken hat die Kanzlei? Liegt der Schwerpunkt in steuerlicher Gestaltung, in Reporting und Planung oder in Strukturierung komplexer Beteiligungsmodelle? Eine klare Position erleichtert die Auswahl passender Partner.
2. Qualität geht vor Quantität
Wenige, erprobte Partner sind wirkungsvoller als ein großes loses Kontaktnetz. Gemeinsame Erfahrungen schaffen Vertrauen und reduzieren Reibungsverluste.
3. Schnittstellen definieren
Wer spricht wann mit dem Mandanten? Wie werden Informationen geteilt? Wie wird Mandantenschutz gewahrt? Klare Absprachen verhindern Kompetenzgerangel.
4. Zusammenarbeit reflektieren
Netzwerke werden durch Praxis belastbar. Pilotprojekte und gemeinsame Auswertung helfen, Abläufe kontinuierlich zu verbessern.
5. Interne Verankern
Ein strukturierter interner Prozess macht das Netzwerk skalierbar und unabhängig von Personen. Die Kontakte der Partner dürfen daher nicht nur den jeweiligen Berufsträgern bekannt sein.
Fazit und Ausblick
Unternehmensnachfolge ist ein vielschichtiger Transformationsprozess, der Unternehmen, Vermögen und Familie gleichermaßen betrifft. Die fachliche Breite der Anforderungen übersteigt regelmäßig die Kompetenz eines einzelnen Beraters. Für Steuerberater liegt darin keine Bedrohung, sondern eine Chance. Wer ein belastbares Netzwerk aufbaut und die eigene Rolle klar definiert, wird zum stabilen Knotenpunkt im Nachfolgeprozess. Das verbessert nicht nur die Qualität der Mandantenbetreuung, sondern stärkt auch die langfristige Mandatsbindung – gerade in Phasen, in denen sich Eigentümerstrukturen verändern.
Dr. David Hoeflmayr
Berater für Familienunternehmen bei Nachfolgeprozessen – von der ersten Orientierung bis zur Stabilisierung nach der Übergabe. Er übernimmt die Prozesssteuerung, während die steuerliche und rechtliche Beratung bei den eingebundenen Kanzleien verbleibt. Zudem lehrt er an der Technischen Universität München und ist Autor zahlreicher Fachbeiträge zur Unternehmensnachfolge.