Die wohl praxisrelevanteste Änderung durch das BRSG ist die Einführung eines verpflichtenden Arbeitgeberzuschusses. Seit dem 1. Januar 2018 gilt, dass Arbeitgeber, die infolge der Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge einsparen, verpflichtet sind, 15 Prozent des umgewandelten Entgelts zusätzlich als Zuschuss zur bAV zu leisten (§ 1a Abs. 1a BetrAVG). Der Zuschuss ist jedoch nicht pauschal geschuldet, sondern setzt eine tatsächliche Sozialversicherungsersparnis voraus. Ein Anspruch auf den Zuschuss besteht nur bei rentenversicherungspflichtigen Arbeitnehmern, versicherungsförmigen Durchführungswegen, einer Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds. Kein Zuschuss ist vorgesehen bei Direktzusagen sowie Unterstützungskassen. Der gesetzliche Zuschuss ist auf 15 Prozent von 4 Prozent der BBG begrenzt. Für 2026 folgt daraus ein maximaler Umwandlungsbetrag in Höhe von 338,00 Euro sowie einem maximalen Zuschuss von 50,70 Euro monatlich. Wird eine höhere Entgeltumwandlung vereinbart, erhöht sich der gesetzliche Zuschuss nicht automatisch. Liegt das Einkommen auch nach Entgeltumwandlung oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze, entsteht keine Sozialversicherungsersparnis. In diesen Fällen entfällt die Zuschusspflicht vollständig. Das BRSG knüpft somit konsequent an eine tatsächliche Entlastung des Arbeitgebers an.