Das traditionelle Modell – ein junger Steuerberater übernimmt die Kanzlei eines ausscheidenden Inhabers – funktioniert in der Praxis immer seltener. Ein zentrales Problem ist die Finanzierung. Junge Berufsträger verfügen häufig nicht über das notwendige Eigenkapital, um eine etablierte Kanzlei zu erwerben. Gleichzeitig wächst die Skepsis gegenüber dem unternehmerischen Risiko, insbesondere bei wenig standardisierten, stark inhaberzentrierten Strukturen. Hinzu kommt ein klarer Erwartungswandel: Die neue Generation verlangt moderne, digitalisierte Arbeitsumgebungen. Viele Bestandskanzleien können diesen Anspruch nicht erfüllen – und verlieren dadurch zusätzlich an Attraktivität. Auch auf der Verkäuferseite bestehen strukturelle Defizite. Kanzleien sind häufig stark auf den Inhaber zugeschnitten. Mandantenbeziehungen, Fachwissen und Entscheidungsstrukturen sind selten ausreichend dokumentiert oder verteilt. Das erschwert nicht nur die Übergabe, sondern mindert auch den wirtschaftlichen Wert.