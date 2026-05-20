Die Nachfolgefrage entwickelt sich zu einer strukturellen Belastungsprobe für die Steuerberaterbranche. Während jahrzehntelang ein funktionierendes System aus interner Entwicklung sowie externer Einzelübernahme bestand, gerät dieses Modell zunehmend ins Wanken. Die Ursachen sind vielschichtig: Eine überalterte Inhaberschaft trifft auf einen schrumpfenden Nachwuchsmarkt. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Kanzleien deutlich – insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Organisation und Mitarbeiterführung. Die Folge: Immer mehr Kanzleien finden keinen passenden Nachfolger mehr. Die Übergabe von Kanzleien ist damit nicht länger ein individueller Prozess, sondern ein strategisches Zukunftsthema für die gesamte Branche.
Klassische Einzelnachfolge stößt an Grenzen
Das traditionelle Modell – ein junger Steuerberater übernimmt die Kanzlei eines ausscheidenden Inhabers – funktioniert in der Praxis immer seltener. Ein zentrales Problem ist die Finanzierung. Junge Berufsträger verfügen häufig nicht über das notwendige Eigenkapital, um eine etablierte Kanzlei zu erwerben. Gleichzeitig wächst die Skepsis gegenüber dem unternehmerischen Risiko, insbesondere bei wenig standardisierten, stark inhaberzentrierten Strukturen. Hinzu kommt ein klarer Erwartungswandel: Die neue Generation verlangt moderne, digitalisierte Arbeitsumgebungen. Viele Bestandskanzleien können diesen Anspruch nicht erfüllen – und verlieren dadurch zusätzlich an Attraktivität. Auch auf der Verkäuferseite bestehen strukturelle Defizite. Kanzleien sind häufig stark auf den Inhaber zugeschnitten. Mandantenbeziehungen, Fachwissen und Entscheidungsstrukturen sind selten ausreichend dokumentiert oder verteilt. Das erschwert nicht nur die Übergabe, sondern mindert auch den wirtschaftlichen Wert.
Gute Vorbereitung entscheidet über den Erfolg
Eine erfolgreiche Nachfolge beginnt nicht mit der Käufersuche – sondern Jahre zuvor. In der Praxis zeigt sich: Kanzleien, die drei bis fünf Jahre vor der geplanten Übergabe mit der systematischen Vorbereitung beginnen, haben deutlich bessere Erfolgschancen. Im Mittelpunkt stehen dabei vier zentrale Handlungsfelder:
1. Strukturelle Entkopplung vom Inhaber
2. Aufbau eines stabilen, eigenständig agierenden Teams
3. Standardisierung von Prozessen und Abläufen
4. Konsequente Digitalisierung
Ergänzend gewinnt die Transparenz betriebswirtschaftlicher Kennzahlen an Bedeutung. Käufer erwarten belastbare Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung – und nicht nur historisch gewachsene Umsätze. Die zentrale Erkenntnis: Eine gut vorbereitete Kanzlei ist nicht nur leichter übertragbar, sondern auch signifikant mehr wert.
Ertrag schlägt Umsatz
Parallel zur strukturellen Veränderung verschiebt sich auch die Bewertungssystematik. Während früher Umsatzmultiplikatoren dominierten, steht heute die nachhaltige Ertragskraft im Fokus. Entscheidend sind dabei die Stabilität und Planbarkeit der Gewinne, die Effizienz der internen Prozesse, die Qualität und Struktur der Mandate sowie die Mitarbeiterbindung und -qualifikation und natürlich der Digitalisierungsgrad. Kanzleien mit klaren Strukturen und hoher operativer Effizienz erzielen regelmäßig bessere Bewertungen als solche, die stark vom Inhaber abhängig sind.
Risiken werden oft unterschätzt
Der Nachfolgeprozess ist komplex – und mit erheblichen Risiken verbunden. Auf Verkäuferseite stehen insbesondere Haftungsfragen, die Kaufpreisgestaltung (z.B. Earn-out-Modelle) sowie die Sicherung der Mandantenbindung im Fokus, während auf Käuferseite andere Herausforderungen dominieren. Dem potenziellen Nachfolger kommt es vor allem auf die Finanzierung und Kapitaldienstfähigkeit, die Integration von Team und Mandanten sowie die Sicherung der wirtschaftlichen Entwicklung nach der Übernahme an. Besonders kritisch sind Mandats- und Mitarbeiterverluste unmittelbar nach der Übergabe. Sie können die Wirtschaftlichkeit der Transaktion massiv beeinträchtigen. Ein strukturierter, professionell begleiteter Prozess ist daher kein „Nice-to-have“, sondern Voraussetzung für den Erfolg.
Alternative Nachfolgemodelle gewinnen an Bedeutung
Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen entstehen zunehmend neue Modelle der Kanzleinachfolge. Dazu zählen insbesondere Kanzleigruppen, Kooperationsmodelle und Beteiligungslösungen. Diese Ansätze ermöglichen eine Verteilung von Risiken und schaffen gleichzeitig Skaleneffekte. Für Verkäufer bieten sie die Chance, ihre Kanzlei in eine größere Struktur einzubringen und die Fortführung langfristig zu sichern. Für Nachfolger eröffnen sich neue Wege in die unternehmerische Verantwortung – ohne die volle Last einer Einzelübernahme tragen zu müssen.
Netzwerke als Schlüssel zur Nachfolge
Netzwerke entwickeln sich zunehmend zu einem zentralen Erfolgsfaktor. Sie bieten Zugang zu Know-how, Ressourcen und potenziellen Nachfolgern – und erleichtern die Integration von Kanzleien in bestehende Strukturen. Gerade in komplexeren Nachfolgesituationen können sie entscheidend dazu beitragen, tragfähige Lösungen zu entwickeln.
Unterschätzter Faktor
Neben Zahlen und Strukturen entscheidet ein weiterer Faktor über den Erfolg der Nachfolge: die Unternehmenskultur. Die Akzeptanz eines Nachfolgers hängt maßgeblich davon ab, wie gut es gelingt, Mitarbeitende einzubinden und Vertrauen aufzubauen. Transparente Kommunikation und ein klarer Führungsansatz sind dabei entscheidend. Kanzleien, die diesen Aspekt vernachlässigen, riskieren interne Widerstände – mit direkten Auswirkungen auf Mandantenbindung und wirtschaftliche Stabilität.
Nachfolge als strategische Chance
So herausfordernd die Situation ist – sie bietet auch erhebliche Chancen. Eine Nachfolge zwingt zur Auseinandersetzung mit Strukturen, Prozessen und dem eigenen Geschäftsmodell. Richtig gestaltet, wird sie zum Ausgangspunkt für Modernisierung und Digitalisierung, organisatorische Neuausrichtung und nachhaltiges Wachstum. Für Nachfolger eröffnet sich die Möglichkeit, auf einer bestehenden Basis aufzubauen. Verkäufer wiederum können aktiv gestalten, wie ihr Lebenswerk weitergeführt wird.
Wer zu spät handelt, verliert Optionen
Die Kanzleinachfolge befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Klassische Modelle verlieren an Tragfähigkeit, während neue, flexiblere Ansätze an Bedeutung gewinnen. Der entscheidende Erfolgsfaktor ist Zeit. Wer frühzeitig beginnt, seine Kanzlei strategisch zu entwickeln und offen für alternative Modelle ist, sichert sich Handlungsspielräume. Wer hingegen zu lange wartet, wird feststellen: Der Markt hat sich längst verändert.
Dr. Daniel Kubitza, LL.M., MBA
Steuerberater in Düren sowie Gründer der KONTAX Gruppe, einer wachstumsorientierten Steuerberatergruppe mit mehreren Standorten. Er begleitet Kanzleigründer bzw.-nachfolger und beschäftigt sich intensiv mit Unternehmertum, Wachstum und Führung in der Steuerberatung.