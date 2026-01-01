Der Steuerberaterin sieht ihre Rolle als „Sparringspartnerin“: Augenhöhe, Ehrlichkeit, Authentizität. Sie weiß, dass Ehrlichkeit Mandate kosten kann. „Ich verliere mehr Mandanten durch Ehrlichkeit als durch die Digitalisierung“, sagt sie. Aber genau daraus entsteht ihr Profil: lieber weniger Mandate, aber dafür solche, die Veränderung aushalten.

Diese Haltung spiegelt sich auch in einigen Produkten, die sie aus ihrer Erfahrung entwickelt hat. Der „Gründerführerschein“ etwa ist ein Videokurs samt Broschüre für Meister, die fachlich top sind, aber bei Versicherungen, Buchhaltungslogik und Steuermechanik im Nebel stochern. Dazu kommt Finanzcoaching: Wer plötzlich 20.000 Euro nachzahlen soll, lernt bei der Kanzleiinhaberin eine simple, zunächst schmerzhaft Routine – feste Prozentsätze der Einnahmen wandern in die Rücklagen. Der „Notfallkoffer“ entstand aus einem Schockmoment: Ein Unternehmer kam vom Joggen nicht mehr zurück. Und niemand in seiner Familie hatte auch nur eine Bankvollmacht.

Dass Sonja Höppner neue Softwarefunktionen früh testet, liegt nicht nur an ihrer Neugier, es hat System. Als DATEV-Pilotanwenderin testet sie Vorabversionen im Livebetrieb, gibt Feedback – und nimmt dabei in Kauf, dass es auch mal etwas holperig läuft. Diese Pilotierung ist bei DATEV genau dafür gedacht: Ein kleiner Anwenderkreis prüft Neuerungen, bevor sie breit ausgerollt werden.

Vielleicht ist der bemerkenswerteste Schritt aber der, der noch kommt: In fünf Jahren möchte Sonja Höppner ihre Kanzlei auf etwa 150 Mandate reduzieren, um mehr Zeit für das Coaching anderer Kanzleien zu haben. Schon heute bietet sie das an – von DATEV Unternehmen online über DATEV Meine Steuern bis zur Prozess- und Automatisierungsberatung. Warum sie das macht? „Für das reine Erstellen von Buchungssätzen wird in fünf Jahren kein Mandant mehr bezahlen.“

Viele in der Branche würden diese Sichtweise unterschreiben, aber nur wenige sprechen sie so offen aus. Dass eine Einzelkämpferin wie Sonja Höppner es tut, macht die Perspektive nur noch relevanter für alle, die fürchten, den Anschluss zu verlieren. Sonja Höppner zeigt, dass es möglich ist, konsequent digital und zugleich praxisnah zu sein. Sie testet, verwirft, verbessert – jeden Tag. Nicht visionär im Ton, dafür verlässlich im Ergebnis.