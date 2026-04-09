Ein Anspruch auf Entschädigung besteht nach § 198 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) in Verbindung mit § 155 Finanzgerichtsordnung (FGO), wenn ein Verfahren unangemessen lange dauert. Ob eine solche Unangemessenheit vorliegt, ist anhand der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Zu berücksichtigen sind insbesondere die Schwierigkeit und Komplexität des Verfahrens, dessen Bedeutung für die Beteiligten, das Verhalten der Verfahrensbeteiligten sowie die Arbeitsbelastung des Gerichts. Nach der Recht-sprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) wird eine Verfahrensdauer von etwa 24 bis 30 Monaten im Regelfall noch als angemessen angesehen. Entscheidend ist dabei insbesondere, wann das Gericht in die Phase eintritt, in der es aktiv auf eine Entscheidung hinarbeitet.