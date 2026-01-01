Bundeskanzler Friedrich Merz hat in den vergangenen Wochen mehrfach angemahnt, die Deutschen müssten mehr und früher sparen und selbst für die Rente sorgen. Er will die Anzahl der Aktionäre bis Ende seiner Legislaturperiode verdoppeln, also von jetzt 14 Millionen auf 28 Millionen. Er hat besonders junge Menschen aufgefordert, ganz früh in Aktien und ETFs zu investieren, selbst wenn es nur 50 Euro im Monat sind. Das würde bis zum Rentenalter sechsstellige Summen ergeben.

Finanzredakteure haben dies nachgerechnet, es stimmt wirklich!

Flankierend zur Eigenvorsorge will der deutsche Staat nun mit dem geplanten Altersvorsorgedepot die zweite Säule der Altersvorsorge stärken. Ein Vor-schlag zu einem derartigen Depot lag seit dem Ende der Ampelregierung schlüsselfertig im von Christian Lindner geführten Finanzministerium. Nach dem Bruch der Koalition hat die FDP den Gesetzesentwurf noch eigenständig in den Bundestag eingebracht, dort wurde er aber nicht weiterverfolgt. Dem ging ein jahrelanger politischer Streit voraus, meist darüber, wie ein sinnvolles Alternativangebot zur Riester-Rente aussehen könnte. Dieses Rentenprojekt wurde von Anfang an kritisch gesehen, weil sie letztendlich zu teuer war, mit ihren festen Garantien die Renditen vernichtet und das ganze Modell somit unattraktiv macht.