Die Geldwäscheprävention ist kein rein bankspezifisches Thema. Nationale und europäische Vorgaben greifen zunehmend ineinander. Das Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet Institute zu einer risikobasierten Überwachung sowie einer umfassenden Dokumentation. Daneben verschärft § 25h Kreditwesengesetz (KWG) organisatorische Anforderungen. Auslegungshinweise der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) konkretisieren Prüf- und Dokumentationspflichten, während Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für europaweit einheitliche Risikobewertungen sorgen. Künftig wird die Aufsicht durch die europäische Geldwäschebehörde (AMLA) grenzüberschreitend koordiniert.

Die veränderten Spielregeln sorgen im Unternehmensbereich dafür, dass selbst wirtschaftlich nachvollziehbare Transaktionen künftig Verzögerungen, Rückfragen oder im schlimmsten Fall Kontosperren auslösen können. Gleichzeitig eröffnet sich für Steuerberater und Rechtsanwälte ein neues Beratungsfeld: die präventive Begleitung im Umgang mit geldwäscherechtlichen Risiken. Hinzu kommt ein wachsendes Haftungsrisiko – sowohl straf- als auch bußgeldrechtlich. Folge dieser Entwicklung: Banken agieren zunehmend vorsichtig. Im Zweifel wird eine Transaktion eher hinterfragt oder gemeldet als freigegeben. Diese „Übererfüllung“ schlägt sich direkt auf die Praxis von Unternehmen nieder.