In einem mittelständischen Handelsbetrieb werden acht elektronische Kassensysteme sowie eine zentrale Hauptkasse betrieben. Die Kassen werden je nach Kundenaufkommen flexibel geöffnet und geschlossen, wobei die Mitarbeitenden regelmäßig zwischen Kassiertätigkeit und anderen Aufgaben wechseln. Bereits hier stellt sich die Frage, wie Kassenschubladen eindeutig zugeordnet sind, wer zu welchem Zeitpunkt verantwortlich ist und wann sowie durch wen Kassen gezählt werden. Neben den Kassensystemen bestehen weitere Einnahmequellen, etwa ein Parkhaus mit Münzautomaten, zwei Kinderfahrgeschäfte sowie ein externer Hähnchengrill mit Standgebühr. Und es gibt einen Bondrucker bei der automatischen Flaschenrückgabe. Während die Kassensysteme im engeren Sinn im Laden ihre Umsätze ordnungsgemäß aufzeichnen, entstehen insbesondere bei den zusätzlichen Einnahmen, insbesondere der offenen Ladenkassen (Parkscheinautomat, Münzautomaten und Hähnchengrill) organisatorische Risiken. So sind häufig Abläufe und Verantwortlichkeiten schriftlich nicht klar fixiert und ebenso nicht, wer Automaten entleert, in welchen Abständen dies erfolgt, wo und wie das erfasst und verbucht wird, bzw. ob Kontrollmechanismen wie das Vier-Augen-Prinzip bestehen. Auch die Vereinnahmung und Dokumentation von Standgeldern ist ohne klare Vorgaben fehleranfällig. Ein besonderes Risiko liegt im Umgang mit den Bons für das Leergut. Diese werden eingescannt und entsorgt, können jedoch ohne geeignete Sicherungen mehrfach verwendet oder weitergegeben werden. Technische Maßnahmen wie eindeutige Bon-Identifikationsnummern und eine systemseitige Entwertung nach einmaliger Nutzung auf dem Kassenscanner können hier wirksam Abhilfe schaffen. In der Verfahrensdokumentation müssen die Handhabung und Kontrolle solcher Abläufe beschrieben sein. Auch in der Warenwirtschaft bestehen Risiken, etwa bei Inventuren, Diebstahl oder Bruch. Unklare Zuständigkeiten und fehlende Dokumentation von Be-standskorrekturen können dazu führen, dass Abweichungen nicht nachvollziehbar sind oder sogar verschleiert werden. Das Beispiel verdeutlicht, dass die elektronische Aufzeichnung allein nicht ausreicht. Entscheidend ist vielmehr, dass sämtliche bargeldnahen Prozesse klar geregelt, dokumentiert und kontrolliert werden. Eine durchdachte Verfahrensdokumentation legt Zuständigkeiten fest, beschreibt Abläufe und definiert Kon-trollmechanismen. Gleichzeitig wirkt sie gegenüber der Finanzverwaltung vertrauensbildend: Sind Prozesse transparent und Kontrollen wirksam, reduziert sich regelmäßig die Prüfungsbedürftigkeit bzw. -intensität. Fehlen solche Strukturen, drohen hingegen tief- und weitergehende Prüfungshandlungen bis hin zur Infragestellung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung.