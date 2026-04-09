Das Verfahren sollte beobachtet und die Zeiträume ohne gerichtliche Aktivität dokumentiert werden. Vor der formellen Rüge empfiehlt es sich, in einem ersten Schritt eine schriftliche Sachstandsanfrage zum Verfahrensstand zu stellen, da dies häufig ein ausreichender Impuls für die Wiederaufnahme der Bearbeitung sein kann. Daraus folgt, dass man die Verzögerungsrüge gezielt einsetzen muss. Sie ist nach etwa 1,5 bis 2 Jahren ohne erkennbare Förderung geboten. Die Rüge ist klar und sachlich zu begründen und gegebenenfalls nach sechs Monaten zu wiederholen. Die Steuerberater sollten gegenüber ihren Mandanten eine realistische Darstellung der Verfahrensdauer kommunizieren und über die Risiken und Chancen einer Verzögerungsrüge aufklären.