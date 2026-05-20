Die Gründung einer Steuerkanzlei ist kein einmaliges Ereignis, sondern eine unternehmerische Reise. Der Aufbau der KONTAX Gruppe zeigt, dass erfolgreiche Kanzleien nicht durch perfekte Ausgangsbedingungen entstehen, sondern durch konsequente Weiterentwicklung. Die zentrale Herausforderung besteht darin, die eigene Rolle zu verändern: vom fachlich geprägten Berater hin zum unternehmerisch denkenden Gestalter. Wer bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, strategisch zu arbeiten und kontinuierlich an seiner Organisation zu entwickeln, kann aus einer kleinen Kanzlei eine skalierbare Struktur aufbauen. Die entscheidende Frage ist daher nicht, ob Wachstum möglich ist – sondern ob der Wille besteht, es aktiv zu gestalten.