Die Gründung einer eigenen Steuerkanzlei zählt zu den attraktivsten, zugleich aber anspruchsvollsten Karriereschritten für Berufsträger. Dabei scheitern viele Vorhaben nicht am fachlichen Know-how, sondern an fehlendem unternehmerischem Denken. Zwischen Mandatsarbeit, Fristen und wachsender Verantwortung bleibt die strategische Entwicklung oft auf der Strecke. Mein Werdegang hingegen zeigt ein anderes Bild und sollte daher Mut machen: vom nebenberuflichen Einstieg mit einer Mitarbeiterin hin zum Aufbau einer überregionalen Kanzleigruppe. Meine Kanzleigruppe belegt, dass nachhaltiges Wachstum kein Zufall ist.
Gründung nur selten unter Idealbedingungen
Die Vorstellung, eine Kanzlei müsse von Beginn an perfekt aufgestellt sein, hält viele potenzielle Gründer zurück. In der Praxis verläuft der Einstieg meist deutlich pragmatischer: nebenberuflich, mit begrenzten Ressourcen und ohne vollständig ausgearbeitete Strategie. Auch bei mir entstand die Kanzlei zunächst parallel zur Tätigkeit als Syndikus-Steuerberater. Der entscheidende Erfolgsfaktor lag nicht in perfekten Startbedingungen, sondern in der konsequenten Weiterentwicklung. Wer wartet, bis alle Rahmenbedingungen stimmen, verzögert häufig den entscheidenden ersten Schritt.
Vom Beruf zur Organisation
Viele Steuerberater verbleiben dauerhaft in der Struktur einer Ein-Mann-Kanzlei. Der Umsatz ist unmittelbar an die eigene Arbeitsleistung gekoppelt – Wachstum entsteht ausschließlich durch Mehrarbeit. Der Übergang zu einer unternehmerischen Struktur markiert den eigentlichen Wendepunkt. Dazu gehören die Delegation von Aufgaben, die Standardisierung von Prozessen und der gezielte Aufbau eines Teams. Dieser Schritt ist mit Kontrollabgabe verbunden und wird häufig hinausgezögert. Gleichzeitig bildet er die zwingende Voraussetzung für jede Form nachhaltiger Skalierung
Wachstum als Ergebnis bewusster Entscheidungen
Der Aufbau der KONTAX Gruppe verdeutlicht: Wachstum entsteht nicht zufällig, sondern durch strategische Weichenstellungen. Bereits früh wurde die Kanzlei als wachstumsfähige Organisation konzipiert – nicht als klassische Einzelpraxis. Neben organischem Wachstum spielte die gezielte Akquisition bestehender Kanzleien eine zentrale Rolle. Während viele Kanzleien ausschließlich auf Empfehlungen setzen, eröffnet ein aktiver Wachstumsansatz deutlich größere Entwicklungsmöglichkeiten. Voraussetzung ist jedoch eine belastbare Struktur, die Integration neuer Mandate, Mitarbeiter und Standorte ermöglicht.
Positionierung als Grundlage für Differenzierung
Ein häufiger Fehler bei Kanzleigründungen ist der Versuch, ein möglichst breites Leistungsspektrum anzubieten. Kurzfristig kann dies zu einer besseren Auslastung führen, langfristig erschwert es jedoch die Differenzierung im Markt. Eine klare Positionierung – sei es nach Branchen, Zielgruppen oder Leistungsangeboten – schafft Profil und Wiedererkennbarkeit. Sie ist kein starres Konstrukt, sondern entwickelt sich im Laufe der Zeit weiter. Entscheidend ist, dass die Kanzlei bewusst wahrgenommen wird und nicht austauschbar bleibt.
Planung als unterschätzter Erfolgsfaktor
Unternehmerische Planung wird in vielen Kanzleien vernachlässigt. Entscheidungen erfolgen häufig situativ, ohne klare Zielsetzung oder systematische Steuerung. Dabei können bereits einfache Instrumente erhebliche Wirkung entfalten. Eine rollierende Planung, ergänzt durch regelmäßige Soll-Ist-Vergleiche, schafft Transparenz und Orientierung. Planung muss nicht perfekt sein – aber sie muss stattfinden. Sie bildet die Grundlage für wirtschaftliche Stabilität und fundierte Entscheidungen.
Operative Exzellenz versus strategische Führung
Der Kanzleialltag ist geprägt von operativen Aufgaben: Mandatsbearbeitung, Fristenmanagement und laufende Kommunikation. Strategische Themen wie Vision, Wachstum oder Positionierung geraten dabei leicht in den Hintergrund. Erfolgreiche Kanzleigründer unterscheiden bewusst zwischen operativer und strategischer Arbeit. Sie schaffen gezielt Zeiträume, um an der Weiterentwicklung ihrer Kanzlei zu arbeiten. Dieser Perspektivwechsel – weg vom reinen Abarbeiten, hin zur aktiven Gestaltung – ist ein zentraler Erfolgsfaktor.
Mitarbeiter als Wachstumstreiber
Nachhaltiges Wachstum ist ohne Mitarbeiter nicht möglich. Gleichzeitig stellt der Aufbau eines leistungsfähigen Teams viele Kanzleien vor erhebliche Herausforderungen. Fachkräftemangel, steigende Gehaltsanforderungen und veränderte Erwartungen an Arbeitgeber erhöhen den Druck. Entscheidend ist der frühzeitige Aufbau klarer Führungsstrukturen. Mitarbeiter benötigen definierte Aufgabenbereiche, Entwicklungsperspektiven und regelmäßiges Feedback. Kanzleien, die ein attraktives Arbeitsumfeld schaffen, sichern sich langfristig einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Fehler als Bestandteil unternehmerischer Entwicklung
Die Entwicklung einer Kanzlei verläuft selten linear. Fehlentscheidungen – etwa bei der Auswahl von Software, bei Personalentscheidungen oder in der Mandatsstruktur – sind unvermeidbar. Erfolgreiche Unternehmer zeichnen sich nicht durch Fehlervermeidung aus, sondern durch einen konstruktiven Umgang damit. Sie verstehen Fehlentwicklungen als Lernprozess und passen ihre Strategien entsprechend an. Dieser Ansatz reduziert Entscheidungshemmnisse und fördert unternehmerische Dynamik.
Skalierung erfordert Professionalisierung
Mit wachsender Größe steigen die Anforderungen an Organisation und Führung. Informelle Strukturen, die in kleinen Einheiten funktionieren, stoßen schnell an ihre Grenzen. Themen wie Controlling, Personalmanagement und IT-Strukturen gewinnen an Bedeutung. Die Professionalisierung dieser Bereiche ist keine optionale Ergänzung, sondern Voraussetzung für weiteres Wachstum. Gleichzeitig ermöglicht sie, die Kanzlei unabhängiger vom Inhaber aufzustellen.
Kanzleigründung ist ein langfristiger Entwicklungsprozess
Die Gründung einer Steuerkanzlei ist kein einmaliges Ereignis, sondern eine unternehmerische Reise. Der Aufbau der KONTAX Gruppe zeigt, dass erfolgreiche Kanzleien nicht durch perfekte Ausgangsbedingungen entstehen, sondern durch konsequente Weiterentwicklung. Die zentrale Herausforderung besteht darin, die eigene Rolle zu verändern: vom fachlich geprägten Berater hin zum unternehmerisch denkenden Gestalter. Wer bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, strategisch zu arbeiten und kontinuierlich an seiner Organisation zu entwickeln, kann aus einer kleinen Kanzlei eine skalierbare Struktur aufbauen. Die entscheidende Frage ist daher nicht, ob Wachstum möglich ist – sondern ob der Wille besteht, es aktiv zu gestalten.
Dr. Daniel Kubitza, LL.M., MBA
Steuerberater in Düren sowie Gründer der KONTAX Gruppe, einer wachstumsorientierten Steuerberatergruppe mit mehreren Standorten. Er begleitet Kanzleigründer bzw.-nachfolger und beschäftigt sich intensiv mit Unternehmertum, Wachstum und Führung in der Steuerberatung.