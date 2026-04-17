Die zunehmende Verbreitung solcher Anfragen bezüglich einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Unternehmensführung ist insbesondere auf regulatorische Entwicklungen zurückzuführen. Mit der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sowie den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) werden große Unternehmen verpflichtet, umfassend über Nachhaltigkeitsaspekte zu berichten. Diese Berichtspflichten erstrecken sich ausdrücklich auch auf die Wertschöpfungskette. In der Folge sind berichtspflichtige Unternehmen darauf angewiesen, entsprechende Informationen von ihren Lieferanten und Dienstleistern einzuholen. Dies führt in der Praxis zu einer Weitergabe der regulatorischen Anforderungen an den Mittelstand. Für die betroffenen Unternehmen stellt sich dann die Frage, in welchem Umfang entsprechende Informationen bereitzustellen sind und wie mit Anforderungen umzugehen ist, die über die eigenen organisatorischen Möglichkeiten hinausgehen.