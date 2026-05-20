Auch Influencer selbst unterliegen umfangreichen steuerlichen Verpflichtungen. Einnahmen umfassen nicht nur Honorare, sondern auch Sachzuwendungen, die mit ihrem Marktwert zu versteuern sind. Häufig wird dabei unterschätzt, ab wann eine gewerbliche Tätigkeit vorliegt. Bereits mit Aufnahme der Tätigkeit sind in der Regel eine Gewerbeanmeldung sowie steuerliche Registrierungspflichten erforderlich. Zudem bestehen Verpflichtungen zur Abgabe von Steuererklärungen. Fehler bei der Abgrenzung zwischen privater und betrieblicher Nutzung oder bei der Umsatzsteuer zeigen sich häufig erst im Rahmen späterer Prüfungen. Insbesondere, da Sachzuwendungen teilweise nicht in der laufenden Buchführung erfasst werden und nicht wie eine Zahlung auf dem Bankkonto auftauchen. Auch auf Beraterseite ist im Rahmen der laufenden Buchführung Vorsicht geboten. Absprachen zwischen Beratung und Mandat sowie frühzeitige Sensibilisierung und Dokumentation sind dabei Pflicht.