Nürnberg, 27. März 2026: Deutliches Wachstum prägte das Geschäftsjahr 2025 der DATEV eG. Der IT-Dienstleister steigerte seinen Umsatz auf 1,650 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Zuwachs von 135,8 Millionen Euro beziehungsweise 9 Prozent. Ebenso legte die Kundenbasis stark zu – um etwa ein Viertel (23,8 Prozent) auf rund 927.900 zum Jahresende. Die Zahl der Genossenschaftsmitglieder zeigte sich mit 40.296 nahezu stabil, die Belegschaft wuchs leicht um 23 Personen auf 9.074 Beschäftigte. Das Betriebsergebnis des Vorjahres wurde mit 132,3 Millionen Euro (im Vorjahr 92,8 Millionen Euro) übertroffen. Es bildet die Basis für eine genossenschaftliche Rückvergütung an die Mitglieder von insgesamt 63,6 Mio. (Vorjahr 59,0 Mio.) Euro.

„Für unser Ziel, unsere Genossenschaftsmitglieder - die steuerlichen Berater - bei der Digitalisierung der Prozesse in ihren Kanzleien und bei ihren mittelständischen Mandanten zu unterstützen, haben wir die passgenauen Lösungen. Der über die vergangenen Jahre kontinuierliche, signifikante Anstieg unserer Kundenzahl ist dafür ein eindrucksvoller Beleg“, kommentiert DATEV-CEO Prof. Dr. Robert Mayr den positiven Geschäftsverlauf. „Angesichts einer nahezu stagnierenden Gesamtwirtschaft wollen wir die digitale Transformation weiter vorantreiben und damit für deutlich mehr Effizienz in Kanzleien wie Unternehmen sorgen.“