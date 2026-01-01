Nürnberg, 07. April 2026: Online einzukaufen ist praktisch für die Kunden. Bis hin zur Bezahlung lässt sich der Vorgang mit wenigen Klicks abschließen. Dafür sorgen Shopsysteme und Zahlungsdienstleister wie Amazon, PayPal, Klarna, Shopify & Co. Mit dem neuen Datenservice Zahlungsdienstleister verschlankt DATEV nun auch den nachgelagerten Prozess beim Händler, mit dem die relevanten Daten in die Buchführung gelangen. Über die automatisierte Anbindung der Datenquellen an die Rechnungswesen-Programme vereinfacht er die Bearbeitung sowie die steuerrechtlich als auch handelsrechtlich korrekte Abbildung von Geschäftsvorfällen aus dem E-Commerce.

Der DATEV Datenservice Zahlungsdienstleister erweitert die bisher bereits verfügbaren Schnittstellen (PayPal, Amazon) um weitere Zahlungsdienstleister wie Amazon Pay, eBay, Klarna, Mollie, Shopify und Stripe. In einer Cloud-Anwendung werden Buchungsvorschläge je Zahlungsdienstleister übersichtlich gelistet und können nach Zeitraum und Status gefiltert werden. Zahlungsdaten werden automatisch den passenden Rechnungsbuchungen bzw. offenen Posten zugeordnet, Hinweise, Fehler und Handlungsempfehlungen direkt angezeigt. Für wiederkehrende Geschäftsvorfälle lassen sich individuelle Regeln direkt in der Anwendung hinterlegen. Die geprüften Buchungsvorschläge können dann als Buchungssätze im DATEV-Format exportiert und in die DATEV-Software für das Rechnungswesen übernommen werden.