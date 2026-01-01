Nürnberg, 07. April 2026: Online einzukaufen ist praktisch für die Kunden. Bis hin zur Bezahlung lässt sich der Vorgang mit wenigen Klicks abschließen. Dafür sorgen Shopsysteme und Zahlungsdienstleister wie Amazon, PayPal, Klarna, Shopify & Co. Mit dem neuen Datenservice Zahlungsdienstleister verschlankt DATEV nun auch den nachgelagerten Prozess beim Händler, mit dem die relevanten Daten in die Buchführung gelangen. Über die automatisierte Anbindung der Datenquellen an die Rechnungswesen-Programme vereinfacht er die Bearbeitung sowie die steuerrechtlich als auch handelsrechtlich korrekte Abbildung von Geschäftsvorfällen aus dem E-Commerce.
Der DATEV Datenservice Zahlungsdienstleister erweitert die bisher bereits verfügbaren Schnittstellen (PayPal, Amazon) um weitere Zahlungsdienstleister wie Amazon Pay, eBay, Klarna, Mollie, Shopify und Stripe. In einer Cloud-Anwendung werden Buchungsvorschläge je Zahlungsdienstleister übersichtlich gelistet und können nach Zeitraum und Status gefiltert werden. Zahlungsdaten werden automatisch den passenden Rechnungsbuchungen bzw. offenen Posten zugeordnet, Hinweise, Fehler und Handlungsempfehlungen direkt angezeigt. Für wiederkehrende Geschäftsvorfälle lassen sich individuelle Regeln direkt in der Anwendung hinterlegen. Die geprüften Buchungsvorschläge können dann als Buchungssätze im DATEV-Format exportiert und in die DATEV-Software für das Rechnungswesen übernommen werden.
Weiterer Schritt in Richtung automatisierte Buchführung
Die Lösung richtet sich an Steuerberatungskanzleien und von ihnen betreute Online-Händler, die ihre Prozesse rund um das Rechnungswesen optimieren wollen. Sie können damit Massendaten aus dem E-Commerce elektronisch verarbeiten. Der hohe Automatisierungsgrad bei Datenanbindung, Verarbeitung sowie Zusammenführung von Rechnung und Zahlung vereinfacht den kompletten Prozess und bietet Zeitersparnis und eine einheitliche Arbeitsweise im DATEV-System. Gerade wenn viele Transaktionen zu bewältigen und unterschiedliche Zahlungsdienstleister beteiligt sind, hilft der Datenservice den Aufwand zu verringern und Fehlerquellen zu reduzieren. Damit bewirkt er eine deutliche Effizienzsteigerung in der Buchführung und sorgt zudem für mehr Transparenz über die Zahlungsströme.
Darüber hinaus markiert der Datenservice Zahlungsdienstleister einen weiteren Schritt auf dem Weg zur konsequenten Digitalisierung betriebswirtschaftlicher Prozesse im digitalen Ökosystem von DATEV. Ziel sind durchgängig digitale Workflows und standardisierte Abläufe, die helfen administrative Aufgaben einfacher zu erledigen und neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit eröffnen.