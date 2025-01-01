Für eine maßgeschneiderte Beratung und Schulung kommt eine DATEV-Beraterin oder ein DATEV-Berater für einen Tag oder länger direkt zu Ihnen. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Ihre individuelle Kostenrechnung von der Einrichtung bis zu speziellen Auswertungen. Bei einer bestehenden Lösung bringen wir Sie auf den aktuellen Stand des Programms und erarbeiten mit Ihnen den optimalen Einsatz.