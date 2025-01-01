Lernvideos
DATEV Kostenrechnung classic für Neuanwender – Überblick
Kosten- und Leistungsrechnung einrichten, analysieren und optimieren
Automatische Verteilungsmöglichkeiten mit DATEV Kostenrechnung
Individuelle Auswertungen mit DATEV Kostenrechnung
individuelle Auswertungen erstellen und gestalten
Lernvideopaket: DATEV Kostenrechnung classic für fortgeschrittene Anwender
Beratung online
Für Beratungen, Schulungen und die Einrichtung stehen Ihnen die Angebote von Beratung online zur Verfügung.
Termin für Ihre individuelle Beratung vereinbaren
Beratung und Schulung vor Ort
Für eine maßgeschneiderte Beratung und Schulung kommt eine DATEV-Beraterin oder ein DATEV-Berater für einen Tag oder länger direkt zu Ihnen. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Ihre individuelle Kostenrechnung von der Einrichtung bis zu speziellen Auswertungen. Bei einer bestehenden Lösung bringen wir Sie auf den aktuellen Stand des Programms und erarbeiten mit Ihnen den optimalen Einsatz.
Einrichtung und Optimierung der Kostenrechnung (für Kanzleien)
Ganztagsberatung vor Ort
Einrichtung und Optimierung der Kostenrechnung (für Unternehmen)
Ganztagsberatung vor Ort