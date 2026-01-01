Prüfen Sie in diesem Fall Ihre Eingaben und nehmen Sie ggf. Korrekturen vor:



Die Auswertung 421 muss mit "DÜ an Institutionen" in LODAS angelegt sein.

Unter Mandantendaten | Sozialversicherung | Unfallversicherung | Allgemeine Daten muss das Kontrollkästchen Stammdaten automatisch abrufen aktiviert sein.

muss das Kontrollkästchen aktiviert sein. Bei aktiven Mitgliedschaften muss unter Mandantendaten | Sozialversicherung | Unfallversicherung | Mitgliedschaften im Feld Stammdaten automatisch abrufen der Eintrag wie allgemeine Daten erfasst sein.

im Feld automatisch abrufen der Eintrag erfasst sein. Wenn der Mandant hochgesetzt wurde, finden Sie im Dokument "Stammdaten-Abruf Unfallversicherung startet nicht nach Hochsetzen Mandant (Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1007038) eine Lösung.

Fehlerhafte Stammdaten, z. B. die PIN (unter Mandantendaten | Sozialversicherung | Unfallversicherung | Mitgliedschaften) oder die lohnverantwortende / lohnabrechnende Betriebsnummer (unter Mandantendaten | Sozialversicherung | Unfallversicherung | Allgemeine Daten) müssen korrigiert werden.

Eine manuelle Abfrage ist nicht notwendig – die automatische Abfrage startet mit dem nächsten Senden von Stammdaten bzw. einer Abrechnung automatisch.