1. Überblick
Was ist DATEV Kanzleimanagement?
Mit DATEV Kanzleimanagement entsteht eine zukunftsfähige Cloud-Lösung, die Kanzleien dabei unterstützt, ihre internen Abläufe auftragsbasiert und damit effizient zu steuern – von der Angebotserstellung über die Organisation der Leistungserstellung bis hin zur Rechnungsstellung mit begleitendem Controlling. Darüber hinaus können Sie Funktionen für das Management von Dokumenten, Aufgaben und Fristen sowie für den internen Nachrichtenaustausch innerhalb der Kanzlei nutzen. Die DATEV Kanzleimanagement-Lösungen ersetzen die heutigen Eigenorganisationslösungen compact, classic und comfort.
Welche Leistungsstufen gibt es?
Zukünftige DATEV Kanzleimanagement-Lösungen
Die bisherigen Eigenorganisationslösungen werden schrittweise durch drei neue Cloud-Angebote ersetzt. Alle drei Versionen von DATEV Kanzleimanagement basieren auf einer gemeinsamen technischen Plattform, verfolgen dieselben Prozesse und Logiken und ermöglichen dadurch ein unkompliziertes Upgrade. Im Fokus steht bei allen Lösungen der Auftrag.
- DATEV Kanzleimanagement basis löst zukünftig Eigenorganisation compact ab und bildet den Einstieg in die neue Cloud-Welt. Die Lösung unterstützt Kanzleien bei der Digitalisierung ihrer zentralen Prozesse, legt den Schwerpunkt auf die gesetzeskonforme E-Rechnung und sorgt für eine einfache, effiziente Organisation der Kanzleiabläufe.
- DATEV Kanzleimanagement löst zukünftig Eigenorganisation classic ab und erweitert den Funktionsumfang deutlich: Es ermöglicht die umfassende Steuerung der gesamten Kanzlei, integriert Controlling und Automatisierung in die täglichen Abläufe und stellt erweiterte Compliance-Funktionen bereit.
- DATEV Kanzleimanagement plus löst zukünftig Eigenorganisation comfort ab und bietet darüber hinaus zusätzliche Werkzeuge und Funktionen für ein ganzheitliches, zukunftssicheres Kanzleimanagement mit automatisierten Prozessen.
2. E-Rechnung
Ist DATEV Kanzleimanagement E-Rechnungsfähig?
Ja. Mit DATEV Kanzleimanagement können Sie E-Rechnungen gesetzeskonform erstellen und versenden. Damit sind Sie optimal auf die seit dem 01. Januar 2025 geltenden gesetzlichen Anforderungen vorbereitet.
3. Einführung & Umstellung
Wie erfolgt die Umstellung auf DATEV Kanzleimanagement?
Die Umstellung erfolgt schrittweise in fest geplanten Chargen. Alle Anwender erhalten einen individuellen Umstellungszeitraum, der sich an der Nutzung und den Anforderungen der jeweiligen Lösung orientiert.
Auf dieser Basis wurde Ihr verbindlicher Umstellungsmonat ermittelt. Dreh- und Angelpunkt der Umstellung ist das DATEV Umstellungscockpit. Dort finden Sie in jeder Phase – Information, Vorbereitung, Umstellung und Produktivbetrieb – alle Informationen und notwendigen Schritte.
Wie werde ich informiert?
Sie erhalten direkt aus dem DATEV Umstellungscockpit eine DATEV Mitteilung über die Umstellung, aber auch zusätzliche Information per Post oder E-Mail über den gesamten Umstellungsprozess hinweg.
Werden meine Daten übernommen?
Im Rahmen der Umstellung unterstützen Umstellungsassistenten für DATEV Kanzleimanagement dabei, relevante Daten wie Dokumente, Zeiten, Fälligkeiten etc. zu übernehmen.
Warum bin ich keiner Umstellungs-Charge zugeordnet?
Sie nutzen derzeit Funktionen, die in DATEV Kanzleimanagement noch nicht vollständig verfügbar sind – zum Beispiel Unternehmensstrukturen sowie Funktionen aus DATEV DMS oder DATEV ProCheck. Ihre Umstellung erfolgt daher zu einem späteren Zeitpunkt, sobald der erforderliche Funktionsumfang zur Verfügung steht. Wir informieren wir Sie, sobald eine Umstellung für Sie möglich ist.
Wie kann ich mich schon heute auf die Umstellung vorbereiten?
Informieren Sie sich bereits jetzt über die vorbereitenden Schritte auf dem Weg in die Cloud unter: go.datev.de/cloud-nutzen
Wo finde ich grundlegende Informationen zum Thema „DATEV geht in die Cloud“?
Alle Informationen rund um den Weg in die Cloud finden Sie unter: go.datev.de/cloud
Ich möchte bereits heute auf DATEV Kanzleimanagement umstellen. Kann meine Umstellung vorgezogen werden?
Nein, eine vorgezogene Umstellung ist leider nicht möglich. Die Umstellung auf DATEV Kanzleimanagement erfolgt schrittweise in fest geplanten Umstellungszeiträumen. Wir informieren Sie, sobald der Funktionsumfang Ihren individuellen Anforderungen entspricht und eine Umstellung für Sie vorgesehen ist.
Kann ich auf andere DATEV-Programme in der Cloud umstellen, wenn ich noch nicht auf DATEV Kanzleimanagement umgestellt habe?
Ob eine Umstellung auf andere DATEV-Programme bereits möglich ist, hängt von den jeweiligen fachlichen und technischen Voraussetzungen ab. Einzelne Programme können erst umgestellt werden, wenn die dafür erforderlichen Abhängigkeiten erfüllt sind.
4. Zusammenspiel mit bestehenden Lösungen
Was bedeutet DATEV Kanzleimanagement für DATEV Eigenorganisation (EO)?
DATEV Kanzleimanagement ist die Lösung zur Kanzleiorganisation und wird die bisherigen EO-Produkte schrittweise ablösen.
Bestehende EO-Lösungen können Sie bis zur Umstellung auf DATEV Kanzleimanagement weiterhin nutzen. Eine Parallelnutzung ist jedoch nicht möglich.
5. Bestellung und Start
Kann ich meine Eigenorganisationslösung weiterhin verwenden?
Nein. Mit der Installation von DATEV Kanzleimanagement im Rahmen der Umstellung steht Ihnen Ihre bisherige DATEV Eigenorganisationslösung nur noch im Lesemodus zur Verfügung.
Gibt es Unterstützung bei Umstellung und Einführung?
Ja. Im DATEV Umstellungscockpit finden Sie vielfältige Unterstützungsangebote, wie
- Lern- und Kennenlernvideos
- Schritt-für-Schritt-Anleitungen
- Seminare zur Einführung und Nutzung
- Bevorzugte Betreuung durch unseren Service
Auch unsere DATEV Solution Partner unterstützen Sie bei der Einführung oder Umstellung auf DATEV Kanzleimanagement. Wenden Sie sich direkt an Ihren
Solution Partner. Falls Sie noch keinen haben, finden Sie hier einen passenden Partner.
6. Sicherheit & Daten
Wie sicher sind meine Daten in der DATEV-Cloud?
DATEV erfüllt hohe Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit. Ihre Daten werden in zertifizierten Rechenzentren verarbeitet und geschützt.
7. Preise
Wie hoch sind die Kosten für DATEV Kanzleimanagement?
Mit Umstellung werden die dann gültigen Preise für DATEV Kanzleimanagement berechnet. Die Höhe der Vergütung teilen wir Ihnen rechtzeitig vor Freigabe mit.
Sofern Sie das DATEV Mehrwert-Angebot nutzen, richtet sich die Vergütung nach der DATEV-Preisliste für Kanzleien: go.datev.de/preisliste