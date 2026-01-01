Die Umstellung erfolgt schrittweise in fest geplanten Chargen. Alle Anwender erhalten einen individuellen Umstellungszeitraum, der sich an der Nutzung und den Anforderungen der jeweiligen Lösung orientiert.

Auf dieser Basis wurde Ihr verbindlicher Umstellungsmonat ermittelt. Dreh- und Angelpunkt der Umstellung ist das DATEV Umstellungscockpit. Dort finden Sie in jeder Phase – Information, Vorbereitung, Umstellung und Produktivbetrieb – alle Informationen und notwendigen Schritte.