Sie werden von DATEV informiert, wenn Sie auf DATEV Kanzeleimanagement umstellen können. Die Umstellung führen Sie direkt im DATEV Umstellungscockpit durch:
Aufträge steuern. Prozesse verbinden. Kanzleiarbeit neu denken.
Mit den DATEV Kanzleimanagement-Lösungen arbeiten Sie auftragsorientiert, strukturiert und transparent. Alle relevanten Informationen, Dokumente und Zeiten – optional auch Aufgaben und Fristen – sind zentral im Auftrag gebündelt. So behalten Sie jederzeit den Überblick über Zuständigkeiten, Bearbeitungsstand und Abrechenbarkeit.
Das können die DATEV Kanzleimanagement-Lösungen
DATEV Kanzleimanagement basis
DATEV Kanzleimanagement basis ermöglicht Ihnen den Einstieg in die digitale Kanzleiorganisation. Zentrale Prozesse wie Rechnungsschreibung, E‑Rechnungen sowie die digitale Erfassung von Leistungen und transparente Auftragsbearbeitung.
DATEV Kanzleimanagement
DATEV Kanzleimanagement erweitert die basis-Version um Funktionen zur ganzheitlichen Kanzleisteuerung. Controlling, Automatisierung sowie Fristen‑ und Auftragsübersichten sorgen für transparente und zukunftssichere Prozesse.
Mehrwerte der neuen Lösungen
- Digitaler, auftragsorientierter Kanzleiprozess
Alle Informationen, Zuständigkeiten, Zeiten* und Abrechnungsdaten sind zentral im Auftrag gebündelt – für Transparenz, planbare Honorare und effiziente Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten.
- Controlling & Sicherheit*
Automatische Fristenführung und zentrale Dokumentation erhöhen die Rechtssicherheit.
- Intelligent unterstützte Rechnungsschreibung
Zeiten, Leistungen und Vorschüsse* werden automatisch übernommen – für transparente, wirtschaftliche Abrechnungen.
- Automatische Rechnungsfolgeverarbeitung
Rechnungs- und Zahlungsdaten fließen direkt nach DATEV Kanzlei‑Rechnungswesen und vermeiden manuelle Nacharbeiten.
- Dokumente verwalten
Dokumente sind vollständig in die Lösung integriert und ersetzen die klassische Dokumentenablage durch eine cloudbasierte Dokumentenverwaltung mit Volltextsuche in PDF- und Bilddokumenten und ortsunabhängigem Zugriff.
- Zentrale Dokumenten- und Fristenerfassung
Die zentrale Dokumenteingangsverarbeitung ermöglicht eine strukturierte Erfassung aller eingehenden Unterlagen, einschließlich integrierter Fristenerfassung und lückenloser Eingangsdokumentation. Ergänzt wird dies durch eine zuverlässige Fristüberwachung mit automatischer Benachrichtigungsfunktion.* Auch ausgehende Dokumente werden zentral erfasst und dokumentiert.
- Dynamisches Controlling-Cockpit*
Übersichtlich aufbereitete Kennzahlen ermöglichen fundierte Analysen: Per Drill-down-Funktion lassen sich Kennzahlen gezielt aufschlüsseln. Der Excel‑Export bietet einen schnellen Überblick.
- Vorteile der Cloud
Die Cloud ermöglicht orts‑ und geräteunabhängiges Arbeiten ohne Wartungsaufwand und sichere Zusammenarbeit mit Mandanten über MyDATEV Kanzlei.
- Digitale Zusammenarbeit
Interne Unterhaltungen und Aufgaben sind in DATEV Kanzleimanagement integriert.* In Verbindung mit MyDATEV Kanzlei können Sie mit Mandanten kommunizieren – z. B. zu neuen Dokumenten – und Informationen medienbruchfrei teilen.
- Ganzheitliches Nutzungserlebnis in MyDATEV
MyDATEV ist zentraler Einstiegspunkt zu allen DATEV-Cloud-Lösungen. DATEV Kanzleimanagement ermöglicht Ihnen durchgängiges Arbeiten ohne Systembrüche – mit direktem Überblick über Aufträge, Rechnungen, Fristen* und Zeiten*.
* Nur in DATEV Kanzleimanagement
Einblick in DATEV Kanzleimanagement und DATEV Kanzeimanagement basis
Umstellung auf DATEV Kanzleimanagement - Erfahrungsbericht
Als Einmannkanzlei hat Aram Schekho neue Softwarelösungen von DATEV getestet. Sein Fazit: Sie bieten mehr Übersicht und weniger Technikstress. Sein Tipp: die Vorbereitung bei der Umstellung nicht unterschätzen.
Unterstützungsangebote
Hier finden Sie Unterstützungangebote zum Einstieg in DATEV Kanzleimanagement.
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