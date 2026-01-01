Congrats – Du hast es geschafft!
Mit der Steuerberaterprüfung hast du einen wichtigen Meilenstein erreicht. Beruflich stehen dir gerade viele Türen offen. Wie wär‘s mit eigenen Mandanten – neben deiner Festanstellung? Wir von DATEV haben dafür ein mega Förderprogramm.
Jetzt unverbindlich und gratis zum Infogespräch anmelden
DATEV fördert junge Steuerberaterinnen und Steuerberater auf dem Weg zu ihrem beruflichen Traumziel.
Wir bieten: Entscheidungshilfe für Unentschlossene und Impulse für Entschlossene.
Ob zielstrebig oder eher noch zurückhaltend - die DATEV-Gründungsberaterinnen und -berater können dir dabei helfen, die Weichen für deinen weiteren Weg zu stellen.
Das sagen unsere Gründerinnen und Gründer:
„Auch wenn man weiß, wo man beruflich hin will, ist es gut, einen erfahrenen Gründungsberater an der Seite zu haben. Er begleitet einen von Anfang an und steht vor allem in der turbulenten Gründungsphase mit Rat und Tat zur Seite. Danke David.“
Juliane Sporschill
Steuerberaterin
„Für uns war klar, dass wir direkt im Anschluss an die Prüfung zusammen eine Kanzleipartnerschaft gründen. Bei Vielem hatten wir ganz genaue Vorstellungen. Aber es gab auch immer wieder Situationen, bei denen wir happy waren, ein „doppeltes Netz“ zu haben – unsere Gründungsberaterin. Danke Maryam.“
Carina Ehler und Till Barthel
Steuerberater
DATEV führt kontinuierlich über 95% ihrer Kunden zum Erfolg
Triff‘ deine DATEV-Gründungsberaterin bzw. deinen Gründungsberater auf dem Jahres-Event des DATEV Neumitglieder-Clubs.
Gib‘ bei der Terminvereinbarung einfach an, dass du eingeladen werden möchtest.
Falls du vor einem unverbindlichen Gratisgespräch noch Infos brauchst, findest du sie auf:
