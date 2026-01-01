„Auch wenn man weiß, wo man beruflich hin will, ist es gut, einen erfahrenen Gründungsberater an der Seite zu haben. Er begleitet einen von Anfang an und steht vor allem in der turbulenten Gründungsphase mit Rat und Tat zur Seite. Danke David.“ Juliane Sporschill Steuerberaterin

„Für uns war klar, dass wir direkt im Anschluss an die Prüfung zusammen eine Kanzleipartnerschaft gründen. Bei Vielem hatten wir ganz genaue Vorstellungen. Aber es gab auch immer wieder Situationen, bei denen wir happy waren, ein „doppeltes Netz“ zu haben – unsere Gründungsberaterin. Danke Maryam.“ Carina Ehler und Till Barthel Steuerberater