Highlights
- CFO-as-a-Service: Finanzplanung und Unternehmenssteuerung auf Knopfdruck
- Frühwarnsystem bei Fehlentwicklungen in Unternehmen
- Detailtiefe in Analysen, Reports sowie der Planung
- Individualisierungsmöglichkeiten
- Für Kanzleien, Mandanten und/oder Unternehmen oder Unternehmensgruppen
Weitere Funktionen
- Unternehmensplanung und -steuerung
- Automatisierte und integrierte Planung auf Basis historischer Daten
- Reports auf Knopfdruck
- Management Informationssystem mit Vertragsdatenbank
- Bankenspiegel
- Simulationsoption
- Individual-Reporting und Individualplanung
- Unternehmensbewertung nach verschiedenen Methoden
- Konsolidierung (mit Automatisierungsmöglichkeiten)
- Interaktive Funktionalität
Schnittstellen
Export steuerliche Außenprüfung (ehem. GDPdU-Export)
Mit der Datei-Schnittstelle, Export steuerliche Außenprüfung, können Stammdaten und Bewegungsdaten aus den DATEV-Rechnungswesen- und DATEV-Lohn-Programmen sowie Daten der Anlagenbuchführung und Kostenrechnung an i:control übergeben werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung besteht sowohl aus Cloud- als auch aus On-Premise-Komponenten (PC-Lösung).
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden. Der Einsatz dieser Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Durch das Hosting der On-Premise-Komponenten können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
DATEVnet
Die Lösung kann nach Angaben des Herstellers in Verbindung mit DATEVnet genutzt werden.
Achten Sie darauf, die aktuellste Version der DATEV Proxyeinstellungen zu verwenden (Dok.-Nr. 0904080).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Ab 119,00 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
