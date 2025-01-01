Art.-Nr. 35711 | Kompaktwissen

Aktuelles Reisekostenrecht 2026

Möglichkeiten der steuerfreien Erstattung von Reisekosten ab 2026
  • Fahrtkosten
  • Verpflegungsmehraufwendungen
  • Doppelte Haushaltsführung

Erscheinungstermin: vsl. Februar 2026

Beschreibung

Die Neuauflage der Kompaktwissen-Ausgabe berücksichtigt die für das Reisekostenrecht relevanten Änderungen, insbesondere die geplante Erhöhung der Pendlerpauschale zum 01.01.2026. Sie informiert über alle für das Kalenderjahr 2026 geltenden Beträge, einschließlich der aktuellen Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgelder.

Schwerpunktmäßig behandelt werden Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwendungen, Mahlzeitengestellung durch den Arbeitgeber, Kosten der Unterkunft, Reisenebenkosten und die doppelte Haushaltsführung.

Kurzinfo

Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Erscheinungstermin (vsl.) 02/2026
Seitenzahl (ca) 80
Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Lohn und Personal
Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal

DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal bündelt sämtliche elektronischen Dokumente zum Thema Lohn und Personal. Neben Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente) und Fachbüchern (als Datenbank-Dokumente) sind auch über 20 komprimierte Mandanten-Informationen (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Dateien) integriert – und das zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal (Art.-Nr. 65650)

Autor

Portraitbild der referierenden Person Gunther Schwanke

Gunther Schwanke

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Gunther Schwanke, Rechtsanwalt in Nürnberg, ist seit 2011 in der auf das Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei BECK in der Metropolregion Nürnberg tätig. Seit 2015 ist Rechtsanwalt Schwanke geschäftsführender Partner der Kanzlei und betreut Arbeitgeber und Arbeitnehmer in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Im Jahr 2011 hat Rechtsanwalt Schwanke die theoretischen Kenntnisse zum Erwerb des Titels "Fachanwalt für Steuerrecht" erfolgreich nachgewiesen. Seit einigen Jahren ist Herr Schwanke neben der anwaltlichen Tätigkeit als Referent in der Fortbildung und als Autor tätig. Zu verschiedenen arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Themen erstellte und moderierte er zahlreiche Online- und deutschlandweite Präsenzseminare. Seit 2014 bietet er die Onlineseminare "Reise- und Bewirtungskosten - Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung" und "Lohn optimal gestalten" an.

Details & Preise

