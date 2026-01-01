Altersteilzeit und Wertguthabenvereinbarung mit DATEV LODAS
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Um Arbeitnehmern die Möglichkeit eines gleitenden Übergangs in die Rente zu ermöglichen, kann die Bereitstellung von Langzeitarbeitskonten ein sinnvolles Instrument der Personalpolitik sein. Für Arbeitnehmer bieten Langzeitarbeitskonten einen deutlichen Anreiz zu Mehrarbeit, da sich – im Vergleich zur Auszahlung von Überstundenvergütungen – sozialversicherungsrechtliche und steuerliche Vorteile ergeben können. Aufgrund der Vorteile führen viele Unternehmen Langzeitarbeitskonten ein.
Dabei sind allerdings zahlreiche arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Aspekte zu beachten, um unangenehme Überraschungen bei einer späteren Prüfung zu vermeiden. Werden insbesondere die (strengen) Vorgaben zu Wertguthabenvereinbarungen nach dem SGB IV nicht beachtet, können Störfälle eintreten, die sowohl für den Arbeitnehmer wie auch für das Unternehmen zu erheblichen finanziellen Belastungen führen.
In diesem Seminar werden praxisbezogen die arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Besonderheiten vermittelt, die Sie beachten müssen. Tipps aus der Praxis sowie die Umsetzung im DATEV-Lohnprogramm runden das Seminar ab.
Themen
- Modelle der Altersteilzeit
- Abgrenzung der verschiedenen Arbeitszeitregelungen
- Anlage, Schutz und Verwendung von Wertguthaben
- Insolvenzsicherungspflicht
- Beitragsrechtliche und steuerliche Behandlung von Wertguthabenvereinbarungen
- Arbeitsrechtliche Umsetzung
- Umsetzung in DATEV LODAS
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Unternehmerinnen und Unternehmer
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
- (Erfahrene) Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Kanzleien und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
- Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV LODAS
- Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Gunther Schwanke
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Gunther Schwanke, Rechtsanwalt in Nürnberg, ist seit 2011 in der auf das Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei BECK in der Metropolregion Nürnberg tätig. Seit 2015 ist Rechtsanwalt Schwanke geschäftsführender Partner der Kanzlei und betreut Arbeitgeber und Arbeitnehmer in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Im Jahr 2011 hat Rechtsanwalt Schwanke die theoretischen Kenntnisse zum Erwerb des Titels "Fachanwalt für Steuerrecht" erfolgreich nachgewiesen. Seit einigen Jahren ist Herr Schwanke neben der anwaltlichen Tätigkeit als Referent in der Fortbildung und als Autor tätig. Zu verschiedenen arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Themen erstellte und moderierte er zahlreiche Online- und deutschlandweite Präsenzseminare. Seit 2014 bietet er die Onlineseminare "Reise- und Bewirtungskosten - Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung" und "Lohn optimal gestalten" an.
Ute Lange
Betriebswirtin IHK, Mitarbeiterin der DATEV eG
Termine
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.