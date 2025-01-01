Besteuerung der Sharing Economy

Unter einer Sharing Economy versteht man eine digitale Plattform, die es Nutzern ermöglicht, Ressourcen oder Dienstleistungen miteinander zu teilen, anstatt sie zu kaufen oder zu besitzen. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung von Ressourcen und zur Minimierung von Kosten.

Besonderer Beliebtheit erfreuen sich vor allem die Vermietung von (Ferien-)Wohnungen, Coworking Spaces über Plattformen oder auch Car-Sharing. Mithin alles Geschäftsvorfälle, die der Alltag mit sich bringt. Die Besteuerung dieser Sachverhalte stellt für die Finanzverwaltung aber auch für die Steuerpflichtigen und Steuerberaterinnen bzw. Steuerberater eine Herausforderung dar, insbesondere in der Erfassung aber auch in der steuerrechtlichen Würdigung.