Art.-Nr. 71765 | Ganztagsberatung vor Ort
Betriebswirtschaftliche Beratung für Kanzleien: Beratung vor Ort - Ganztagsberatung
Alles dreht sich rund um die Nutzung der Programme für die betriebswirtschaftlichen Beratung Ihrer Mandantschaft – wir unterstützen Sie bei allen Themen.
- Basierend auf Ihren Bedürfnissen
- Auf Ihre Kanzleiprozesse abgestimmt
- Zur Einrichtung/Optimierung Ihrer betriebswirtschaftlichen Beratungs-Programme
Kurzinfo
Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Ganztagsberatung vor Ort
Dauer 1 Tag
Inhalte
Beschreibung
Mit dieser Beratung können wir zusammen mit Ihnen kanzleispezifische Konzepte und Lösungen erarbeiten. Die Ergebnisse sind auf Ihre Arbeitsweise zugeschnitten und leicht in der Praxis umzusetzen.
In einem Vorgespräch legen wir mit Ihnen die Beratungs- und Schulungsthemen fest und stimmen diese auf Ihre Anforderungen und Wünsche ab. Darüber hinaus bestimmen Sie den Teilnehmerkreis und erhöhen dadurch den Lernerfolg.
Durch eine individuelle Terminvergabe können Sie sicherstellen, dass das benötigte Wissen zum richtigen Zeitpunkt vermittelt wird.
Inhalte
- Dienstleistungen für die betriebswirtschaftliche Beratung rund um Buchführung, Jahresabschluss entwickeln und mit Softwareunterstützung abbilden
- Praktische Umsetzung mit DATEV-Werkzeugen und -Auswertungen, wie zum Beispiel:
- DATEV Controllingreport
- DATEV Unternehmensanalyse und Jahresabschlusspräsentation
- Darlehensberechnung und Analyse sowie Kauf-Leasing-Vergleich
- Finanzstatus und Verbindlichkeitenspiegel
- DATEV Unternehmensplanung einschließlich Liquiditätsplanung
- Unterlagen für Bankgespräche vorbereiten und digitale Finanzberichte erstellen
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaber und qualifizierte Kanzleimitarbeiter
Fachliche Voraussetzungen
Grundkenntnisse der betriebswirtschaftlichen Beratung
Preise
Art.-Nr. 71765 | Ganztagsberatung vor Ort
Betriebswirtschaftliche Beratung für Kanzleien: Beratung vor Ort - Ganztagsberatung
Alles dreht sich rund um die Nutzung der Programme für die betriebswirtschaftlichen Beratung Ihrer Mandantschaft – wir unterstützen Sie bei allen Themen.