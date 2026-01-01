Art.-Nr. 79260 |
Kurzberatung online
Art.-Nr. 71765 |
Ganztagsberatung vor Ort

Betriebswirtschaftliche Beratung für Kanzleien: Beratung online - Kurzberatung

Schnelle und individuelle Unterstützung - wir beraten Sie online.
  • Individuelle Beratung, Schulung oder Einrichtung
  • Per Fernbetreuung online direkt an Ihrem PC
Preis- und Lieferinformationen
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Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Kurzberatung online
Dauer ca. 2,5 Std.

Inhalte

Beschreibung

In unserer Kurzberatung online stehen wir Ihnen bei Fragen zur ersten Nutzung von DATEV Analyse und Planung zur Seite. Wir prüfen die Voraussetzungen und richten bei Bedarf die Rechte in der Rechteverwaltung online ein. Dazu schalten wir uns über DATEV Fernbetreuung online direkt auf Ihren PC.

Inhalte
  • Einstieg: DATEV Analyse und Planung - Planungstool 
  • Einstieg: Frühwarnservice 
  • Einstieg: Steuervorauszahlungen
Details

Teilnehmerkreis

Einsteiger in DATEV Analyse und Planung

Fachliche Voraussetzungen

  • DATEV Basisdaten online 
  • DATEV Wirtschaftsberatung (classic) 
  • DATEV SmartCard für Nutzer

Preise

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