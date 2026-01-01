Art.-Nr. 79260 | Kurzberatung online
Betriebswirtschaftliche Beratung für Kanzleien: Beratung online - Kurzberatung
Schnelle und individuelle Unterstützung - wir beraten Sie online.
- Individuelle Beratung, Schulung oder Einrichtung
- Per Fernbetreuung online direkt an Ihrem PC
Kurzinfo
Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Kurzberatung online
Dauer ca. 2,5 Std.
Inhalte
Beschreibung
In unserer Kurzberatung online stehen wir Ihnen bei Fragen zur ersten Nutzung von DATEV Analyse und Planung zur Seite. Wir prüfen die Voraussetzungen und richten bei Bedarf die Rechte in der Rechteverwaltung online ein. Dazu schalten wir uns über DATEV Fernbetreuung online direkt auf Ihren PC.
Inhalte
- Einstieg: DATEV Analyse und Planung - Planungstool
- Einstieg: Frühwarnservice
- Einstieg: Steuervorauszahlungen
Details
Teilnehmerkreis
Einsteiger in DATEV Analyse und Planung
Fachliche Voraussetzungen
- DATEV Basisdaten online
- DATEV Wirtschaftsberatung (classic)
- DATEV SmartCard für Nutzer
Preise
Art.-Nr. 79260 | Kurzberatung online
Betriebswirtschaftliche Beratung für Kanzleien: Beratung online - Kurzberatung
Schnelle und individuelle Unterstützung - wir beraten Sie online.