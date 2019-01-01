Art.-Nr. 31286 | DATEV-Publikation

Broschüre Wirtschaftsprüfung in der Praxis 01/2019

Kostenfreier Download

Inhalte

Beschreibung

Diese Ausgabe gibt Ihnen Tipps zur Jahresabschlussprüfung und behandelt auch Neuerungen.

Inhalt

Gut vorbereitet auf die Jahresabschlussprüfung:

  • Fachbeitrag zu den Neuerungen im Bestätigungsvermerk für NON-PIEs
  • Roll Forward - in den Arbeitspapieren und im Bericht der Abschlussprüfung
  • Komfortable Prüfung von Journalbuchungen
  • Software und Unterstützungsangebote
  • Informationen und Neuheiten

