DATEV Eigenorganisation classic - Tipps für die digitale Organisation im DATEV Arbeitsplatz
- Gewinnbringende Organisation von Aufgaben
- Wissenswertes zur Kalenderfunktion
- Individuelles Einrichten des DATEV Arbeitsplatzes
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Entdecken Sie die digitalen Werkzeuge des DATEV Arbeitsplatzes für mehr Effizienz in Ihrer Kanzlei.
Lernen Sie, den DATEV Arbeitsplatz auf Ihre Bedürfnisse und individuellen Arbeitsweisen anzupassen. Ein professioneller Umgang mit Aufgaben und Terminen ermöglicht es Ihnen, Ihre tägliche Arbeit besser zu strukturieren. Wir zeigen Ihnen wie das geht!
Themen
-
Unterstützung durch den DATEV Arbeitsplatz im täglichen Arbeitsablauf
-
Anpassung an Ihre individuelle Arbeitsweise
-
Arbeiten mit der Kalender- und Aufgabenfunktionen
-
Nutzung von Aufträgen zur eigenen Organisation
-
Nutzung der Übersicht „Heute“
-
Schnellinfos
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleimitarbeiter
-
Erfahrene Anwender von DATEV Eigenorganisation classic
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Ralf Meier
Mitarbeiter der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.