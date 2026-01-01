DATEV Eigenorganisation comfort - Review und Optimierung
- Optimierungspotenziale in Ihrer Kanzlei heben
- Tipps für die aktuelle Nutzung von DATEV Eigenorganisation comfort
- Berücksichtigung der anstehenden Änderungen durch DATEV Kanzleimanagement
Kurzinfo
Beschreibung
Sie setzen bereits seit einiger Zeit DATEV Eigenorganisation comfort ein und sehen durch die im Arbeitsalltag gesammelten Erfahrungen Verbesserungspotenziale? Wir analysieren und optimieren gemeinsam mit Ihnen Ihre organisatorischen Prozesse und den aktuellen Einsatz von DATEV Eigenorganisation comfort. So können Sie effektiver arbeiten und schaffen zugleich eine wichtige Basis für den Wechsel auf DATEV Kanzleimanagement.
Inhalte
Wir prüfen Ihre Prozesse in der Praxis, geben Ihnen Optimierungshinweise und wertvolle Tipps für den effizienteren Einsatz von DATEV Eigenorganisation comfort. Gemeinsam definieren wir konkrete Schritte zum weiteren Vorgehen. Der Beratungsaufwand ist abhängig von den vorab vereinbarten Anforderungen, Inhalten und der Datenqualität. Wir richten den Tag individuell nach Ihren Fragen und gewünschten Themen aus, wie z. B.:
- Bisherigen Einsatz von DATEV Eigenorganisation comfort analysieren, diskutieren und anpassen
- Tipps für den täglichen Einsatz
- Ausschöpfen von Optimierungspotenzialen, z. B.
- Dienstleistungsprofil aktualisieren und auftragsbezogenes Arbeiten
- Rechnungsprozess digitalisieren
- Bescheidprüfungsprozess gestalten
- Stammdaten organisieren
- Kanzlei steuern
- Zusammenarbeit mit Mandantinnen und Mandanten
- Systembasis – allgemeine Grundlagen für die Cloud prüfen
- Veränderungen steuern
Die heute schon bekannten Änderungen durch ein DATEV Kanzleimanagement werden berücksichtigt und erleichtern den späteren Umstieg.
Details
Teilnehmerkreis
Alle Kanzleien, die bereits mit DATEV Eigenorganisation comfort arbeiten und den Einsatz optimieren wollen.