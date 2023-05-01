DATEV-Steuerprogramme - Tipps für Ihre tägliche Arbeit
- Steuern im DATEV Arbeitsplatz
- Auswertungen und Briefe
- Kommunikation mit der Finanzverwaltung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Nach dem Seminar sind Sie in der Lage, den Leistungsumfang Ihrer DATEV-Steuerprogramme noch besser zu nutzen.
Wir zeigen Ihnen anhand von Beispielen nützliche und zeitsparende Funktionen für die Erstellung der Steuererklärungen. Darauf aufbauend erhalten Sie Tipps und Empfehlungen, wie Sie Ihre Arbeitsabläufe bei Ihrer täglichen Arbeit mit den DATEV-Steuerprogrammen optimieren können. Idealerweise bringen Sie für dieses Seminar Grundwissen in der Bedienung der DATEV-Steuerprogramme mit.
Themen
Steuern im DATEV Arbeitsplatz
Schnellinfos und elektronische Datenübermittlung
Bescheidabgleich
Auswertungen und Briefe
Auswertungen zusammenstellen und automatisch speichern
Platzhalter mit Steuerwerten für Korrespondenz nutzen
Kommunikation mit der Finanzverwaltung
Elektronischer Einspruch
Anpassungsanträge
Bescheidprüfung
Nachreichen von Unterlagen
Erklärung abschließen und Status-Informationen
Programmverbindungen
DATEV Eigenorganisation
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
Aktuelle Programmänderungen
Details
Teilnehmerkreis
Anwender von DATEV-Steuerprogrammen
Fachliche Voraussetzungen
Grundkenntnisse in der Bedienung der DATEV-Steuerprogramme
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Christian Wielgoß
Steuerfachangestellter
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.