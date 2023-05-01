DATEV-Steuerprogramme - Tipps für Ihre tägliche Arbeit

Nach dem Seminar sind Sie in der Lage, den Leistungsumfang Ihrer DATEV-Steuerprogramme noch besser zu nutzen.

Wir zeigen Ihnen anhand von Beispielen nützliche und zeitsparende Funktionen für die Erstellung der Steuererklärungen. Darauf aufbauend erhalten Sie Tipps und Empfehlungen, wie Sie Ihre Arbeitsabläufe bei Ihrer täglichen Arbeit mit den DATEV-Steuerprogrammen optimieren können. Idealerweise bringen Sie für dieses Seminar Grundwissen in der Bedienung der DATEV-Steuerprogramme mit.