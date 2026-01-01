Die neue Grundsteuer im Überblick

Seit dem 01.01.2025 wird die Grundsteuer auf Grundlage der Grundsteuerreform sowie neu festgelegten kommunalen Hebesätze erhoben. Dabei kommen neue Berechnungsmodelle und Bewertungsmaßstäbe zur Anwendung, die in der Beratungspraxis umfassend zu berücksichtigen sind.

Die Umsetzung erfolgt jedoch nicht bundeseinheitlich: Während einige Bundesländer das sogenannte Bundesmodell anwenden, haben andere Länder eigene Landesgesetze mit zum Teil deutlich abweichenden Berechnungsmethoden (z. B. Flächenmodelle) eingeführt. Auch bei der Festlegung der Steuermesszahlen sowie der kommunalen Hebesätze bestehen Unterschiede, die eine differenzierte Betrachtung je nach Belegenheitsland erfordern.