Die neue Grundsteuer im Überblick
- Aktuelle Rechtslage
- Kritikpunkte Mehr- und Ungleichbelastung
- Aktuelle Gerichtsentscheidungen und Verfahren
- Entwicklungen in Besteuerungs- und Beratungspraxis
Erscheinungstermin: vsl. Oktober 2026
Beschreibung
Seit dem 01.01.2025 wird die Grundsteuer auf Grundlage der Grundsteuerreform sowie neu festgelegten kommunalen Hebesätze erhoben. Dabei kommen neue Berechnungsmodelle und Bewertungsmaßstäbe zur Anwendung, die in der Beratungspraxis umfassend zu berücksichtigen sind.
Die Umsetzung erfolgt jedoch nicht bundeseinheitlich: Während einige Bundesländer das sogenannte Bundesmodell anwenden, haben andere Länder eigene Landesgesetze mit zum Teil deutlich abweichenden Berechnungsmethoden (z. B. Flächenmodelle) eingeführt. Auch bei der Festlegung der Steuermesszahlen sowie der kommunalen Hebesätze bestehen Unterschiede, die eine differenzierte Betrachtung je nach Belegenheitsland erfordern.
Zwar wurden die Hebesätze für die Jahre 2025 und 2026 vielerorts angepasst, da die Reform insgesamt aufkommensneutral ausgestaltet sein sollte. In der Praxis ist dies jedoch nicht flächendeckend gelungen. Teilweise ergeben sich spürbare Mehr- und Ungleichbelastungen. Dies führt weiterhin zu Kritik sowie zu einer Vielzahl von Einsprüchen und anhängigen Klageverfahren gegen die neuen Bewertungen. Zudem gewinnen Änderungsanzeigen zur Fortentwicklung der Verhältnisse des Hauptfeststellungszeitpunkts 01.01.2022 zunehmend an Bedeutung.
Das Kompaktwissen informiert Sie fundiert über die aktuelle Rechtslage unter Berücksichtigung der anhängigen und bereits entschiedenen Gerichtsverfahren sowie über die wesentlichen Entwicklungen in der Besteuerungs- und Beratungspraxis.
Kurzinfo
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Autor
Dr. Johannes Riepolt
Diplom-Kaufmann (Univ.), Steuerberater
Dr. Johannes Riepolt studierte in Bayreuth und Nürnberg Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Steuern und Prüfungswesen. Nach seinem Studium war er Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner und am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Steuerlehre der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig. Von 2010 bis 2020 war er hauptberuflich bei der DATEV eG für Themen des Rechnungswesens und der Besteuerung zuständig. Seit Juli 2020 ist er in einer mittelständischen Unternehmens- und Steuerberatungskanzlei sowie als Dozent und Autor im Bereich Rechnungswesen und Besteuerung tätig.
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