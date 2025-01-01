Einkommensteuer comfort
- Alle Aufgaben rund um die Einkommensteuererklärung komfortabel erledigen
- Private Buchungen aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen übernehmen
- Folgejahr zuverlässig vorausberechnen
Inhalte
Beschreibung
Prozessorientierte Programmlösung über die klassische Deklaration hinaus: Vom digitalen Beleg zur sicheren Abwicklung der ESt-Erklärung bis hin zur vorausschauenden Beratung.
DATEV Einkommensteuer comfort liefert Ihnen sichere Berechnungsergebnisse auch bei komplexen Sachverhalten (z. B. Gesonderte und einheitliche Feststellung, Land- und Forstwirtschaft und beschränkter Steuerpflicht). Mithilfe des Programms können Sie Ihren Mandanten Handlungsalternativen aufzeigen, wie beispielsweise die Anpassung der Vorauszahlungen.
Bitte beachten Sie, dass für die Nutzung dieses Programms das kostenlose Programm Basis Wirtschaftsberatung (Art.-Nr. 41503) Voraussetzung ist.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Cloud-Anwendung EÜR Steuern mit erweitertem Funktionsumfang zu nutzen
Leistungen
- Unterstützung beim Vorbereiten und Erfassen der Erklärung
- Übernehmen Sie steuerrelevante Belege, die Ihr Mandant über die Online-Anwendung DATEV Meine Steuern hochgeladen hat und verknüpfen Sie diese mit der entsprechenden Formularzeile im Programm Einkommensteuer.
- Rufen Sie die bei der Finanzverwaltung vorhandenen Daten ab (z. B. Lohnsteuerbescheinigung, Rentenbezugsmitteilung) und übernehmen Sie diese in die Steuererklärung (sog. Vorausgefüllte Steuererklärung).
- Zahlreiche Plausibilitätsprüfungen mit Hinweisen verlinken direkt an die entsprechende Erfassungsstelle.
- Ein Datenprotokoll gibt Ihnen eine schnelle Übersicht über unveränderte Vorjahreswerte.
- Arbeitserleichterungen bei der Steuerberechnung und Beratung
- Recherchieren Sie im DATEV Hilfe-Center direkt aus der Formularzeile nach rechtlichen Hintergründen und aktuellen Urteilen.
- Detaillierte Berechnungs- bzw. Beratungslisten (z. B. Vergleich von Veranlagungsformen, Mehrjahresvergleich) sind fertig aufbereitet für das Mandantengespräch.
- Individualisierbare Briefvorlagen bieten Ihnen zahlreiche Textvorschläge und mit vorgefertigten individuellen Anlagen erläutern Sie erklärungsbedürftige Sachverhalte.
- Beschleunigung der Abschlusstätigkeiten durch Anbindung an die DATEV-Cloud
- Lassen Sie die zur elektronischen Datenübermittlung (ELSTER) bereitgestellte Steuererklärung mittels MyDATEV Kanzlei vom Mandanten elektronisch freigeben.
- Übermitteln Sie die Steuererklärung sicher elektronisch mit automatischer Authentifizierung.
- In Verbindung mit DATEV Eigenorganisation erfolgt eine schnelle elektronische Bescheidprüfung.
- Möchten Sie Einspruch gegen einen Steuerbescheid einlegen, können Sie dies elektronisch erledigen.
- Optional sichern Sie Ihre Datenbestände.
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Produktvergleich
|Funktion
|Einkommensteuer comfort
|Einkommensteuer classic
|Überblick Einkommensteuer
|
Erstellung der Einkommensteuererklärung
|✓
|✓
|
Elektronisches Wissen Steuerdeklaration
|✓
|✓
|
Nutzung der Cloud-Anwendung EÜR Steuern
|✓
|✓
|
DATEV Systemumgebung
|erforderlich
|erforderlich
|
Einkommensteuer beschränkte Steuerpflicht
|✓
|✗
|
Einkommensteuer Vorausberechnung
|✓
|✗
|
Elektronische Datenübermittlung an die Finanzverwaltung (ELSTER) inkl.
Bescheiddatenrückübertragung
|✓
|✓
|
Drucken von Auswertungen in der Kanzlei
|✓
|✓
|
Erstellen von individuellen Anlagen zur Erläuterung erklärungsbedürftiger Werte
|✓
|✓
|
Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung
|✓
|✓
|
Gesonderte - und einheitliche - Feststellung
|✓
|✓
|Im
DATEV Mehrwert-Angebot enthalten
|✓
|✗
|Im
DATEV Basis-Angebot enthalten
|Als Zusatzmodul erhältlich
|✓
|
Anzahl der abwickelbaren Steuerfälle
|unbegrenzt
|unbegrenzt