Mobilität wird in Deutschland immer teurer. Viele Unternehmen reagieren darauf, indem sie ihren Mitarbeitenden verschiedene Mobilitätsbenefits anbieten. Diese entlasten Arbeitnehmer finanziell und steigern gleichzeitig die Attraktivität der Arbeitgeber – ein entscheidender Vorteil in Zeiten des Fachkräftemangels.

Gerade der Bereich der Mobilität bietet Unternehmen ein breites Spektrum steuerlich interessanter Zusatzleistungen: vom klassischen Fahrtkostenzuschuss über das Deutschland-Ticket bis hin zu Angeboten zur Förderung der Elektromobilität oder der Überlassung sog. Firmenräder. Auch ein Mix verschiedener Mobilitätslösungen ist möglich, um die Mitarbeitenden individuell zu unterstützen.

Ab dem 01.01.2026 treten wichtige gesetzliche Änderungen bei Arbeitgeberleistungen in Kraft, die Unternehmen beachten müssen. So steigt u.a. der Preis für das Deutschland-Ticket. Positiv wirkt sich dagegen die dauerhafte Erhöhung der Entfernungspauschale aus: Die sog. Pendlerpauschale wird ab dem ersten Kilometer auf 38 Cent angehoben. Dadurch können Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden künftig einen höheren steuerfreien Fahrtkostenzuschuss für den täglichen Weg zur Arbeit gewähren.