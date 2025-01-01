Art.-Nr. 12935 | Mandanten-Info

Fahrtkostenzuschüsse, Jobtickets und Firmenräder (E-Book)

Aktuelle Regelungen zu den Arbeitgeberleistungen rund um das Thema Mobilität
  • Anhebung der Entfernungspauschale durch Steueränderungsgesetz 2025
  • Neuer Preis für Deutschland-Ticket ab 01.01.2026

Erscheinungstermin: vsl. Februar 2026

Beschreibung

Mobilität wird in Deutschland immer teurer. Viele Unternehmen reagieren darauf, indem sie ihren Mitarbeitenden verschiedene Mobilitätsbenefits anbieten. Diese entlasten Arbeitnehmer finanziell und steigern gleichzeitig die Attraktivität der Arbeitgeber – ein entscheidender Vorteil in Zeiten des Fachkräftemangels.

Gerade der Bereich der Mobilität bietet Unternehmen ein breites Spektrum steuerlich interessanter Zusatzleistungen: vom klassischen Fahrtkostenzuschuss über das Deutschland-Ticket bis hin zu Angeboten zur Förderung der Elektromobilität oder der Überlassung sog. Firmenräder. Auch ein Mix verschiedener Mobilitätslösungen ist möglich, um die Mitarbeitenden individuell zu unterstützen.

Ab dem 01.01.2026 treten wichtige gesetzliche Änderungen bei Arbeitgeberleistungen in Kraft, die Unternehmen beachten müssen. So steigt u.a. der Preis für das Deutschland-Ticket. Positiv wirkt sich dagegen die dauerhafte Erhöhung der Entfernungspauschale aus: Die sog. Pendlerpauschale wird ab dem ersten Kilometer auf 38 Cent angehoben. Dadurch können Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden künftig einen höheren steuerfreien Fahrtkostenzuschuss für den täglichen Weg zur Arbeit gewähren.

Besonders attraktiv - auch aus steuerlicher Sicht - ist die Überlassung von betrieblichen Firmenfahrrädern inklusive E-Bikes. Durch Gehaltsumwandlung profitieren Mitarbeitende von geringeren Steuern und Sozialabgaben, während beim Leasing solcher Fahrräder für Arbeitgeber keine direkten Zusatzkosten entstehen.

Informieren Sie mit dieser Broschüre Ihre Mandantinnen und Mandanten über die im Jahr 2026 zu beachtenden Regelungen zu Arbeitgeberleistungen rund um das Thema Mobilität.

Kurzinfo

Format DIN A5
Erscheinungstermin (vsl.) 02/2026
Seitenzahl (ca) 26
Hinweis Dieser Artikel ist noch nicht verfügbar
Hinweis zur Produktsicherheit

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von Mandanten-Info comfort

Mandanten-Info comfort bündelt sämtliche Mandanten-Info-Broschüren und Mandanten-Info-Merkblätter in digitaler Form. Die Mandanten-Infos stehen Ihnen dabei in LEXinform/Info-Datenbank als E-Book oder PDF-Datei und - exklusiv im Abonnement - als Microsoft Word-Datei zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie ein Musteranschreiben zu jedem Thema – und das alles zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie Mandanten-Info comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Mandanten-Info comfort (Art.-Nr. 65524).

Rechtlicher Hinweis

Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Die Weitergabe der Mandanten-Info, z. B. per E-Mail an Ihre eigenen Mandanten, ist im Rahmen der erworbenen Lizenzen zulässig. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft oder Ihrer Betriebsstätte ist nicht gestattet.

Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Die Veröffentlichung im geschützten Bereich Ihrer Website ist zulässig. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.

Autor

Portraitbild der referierenden Person Axel-Friedrich Förster

Axel-Friedrich Foerster

Betriebswirt (VWA)

Herr Axel-Friedrich Foerster ist zuständig für Grundsatzfragen zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht bei dem Energieversorgungsunternehmen N-ERGIE AG in Nürnberg. Zuvor war er bei der Schwarz Gruppe und im Energiekonzern E.ON zentraler Ansprechpartner für Fragen der nationalen und internationalen Arbeitnehmerbesteuerung. Er verfügt über langjährige Erfahrungen und umfangreiches Praxiswissen und ist Mitglied in mehreren Fachgremien.

Art.-Nr. 12935 | Mandanten-Info

Fahrtkostenzuschüsse, Jobtickets und Firmenräder (E-Book)

Aktuelle Regelungen zu den Arbeitgeberleistungen rund um das Thema Mobilität

Erscheinungstermin: vsl. Februar 2026

