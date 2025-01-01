Art.-Nr. 12931 | Mandanten-Info

Minijobs (E-Book)

Was Sie bei geringfügiger Beschäftigung beachten müssen
  • Neue aktuelle Beitragssätze
  • Neuregelungen bei der kurzfristigen Beschäftigung
  • Gesetzlicher Mindestlohn bei Minijobs ab 01.01.2026

Erscheinungstermin: vsl. April 2026

In Unternehmen annähernd jeder Größe und Branche werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in geringfügigem Umfang beschäftigt.

Auch nach der Minijob-Reform 2013 hat sich in diesem Bereich vieles getan. Nach wie vor gibt es eine Vielzahl besonderer lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtlicher Regelungen, die beachtet werden müssen.

So bleibt die korrekte Abrechnung dieser Beschäftigungsverhältnisse schwierig. Auch die Regelungen zum gesetzlichen Mindestlohn, der zum 01.01.2026 steigt, hat weitreichende Folgen für Minijobs.

Die aktualisierte Ausgabe der Broschüre erläutert Ihren Mandantinnen und Mandanten anschaulich den neuesten Stand der wichtigsten rechtlichen Grundlagen. Gut informiert, können auf diese Weise spätere Abrechnungsfehler vermieden werden.

Format pdf + epub
Erscheinungstermin (vsl.) 04/2026
Seitenzahl (ca) 16
Hinweis Dieser Artikel ist noch nicht verfügbar
Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort

Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen

  • Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
  • DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
  • EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
  • Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
  • der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)

zu einem günstigen Monatspreis.

Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).

Rechtlicher Hinweis

Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Die Weitergabe der Mandanten-Info, z. B. per E-Mail an Ihre eigenen Mandanten, ist im Rahmen der erworbenen Lizenzen zulässig. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft oder Ihrer Betriebsstätte ist nicht gestattet.

Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Die Veröffentlichung im geschützten Bereich Ihrer Website ist zulässig. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.

Autor

Portraitbild der referierenden Person Axel-Friedrich Förster

Axel-Friedrich Foerster

Betriebswirt (VWA)

Herr Axel-Friedrich Foerster ist zuständig für Grundsatzfragen zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht bei dem Energieversorgungsunternehmen N-ERGIE AG in Nürnberg. Zuvor war er bei der Schwarz Gruppe und im Energiekonzern E.ON zentraler Ansprechpartner für Fragen der nationalen und internationalen Arbeitnehmerbesteuerung. Er verfügt über langjährige Erfahrungen und umfangreiches Praxiswissen und ist Mitglied in mehreren Fachgremien.

