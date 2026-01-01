Pflegekosten im Steuerrecht
- Steuerliche Einordnung von Pflegekosten
- Praxisnahe Darstellung der wichtigsten Entlastungsregelungen
Erscheinungstermin: vsl. Juni 2026
Beschreibung
Die Ausgaben für Pflege steigen kontinuierlich – und damit auch die Bedeutung der steuerlichen Entlastungsmöglichkeiten. Ob Pflegeleistungen von einem ambulanten Pflegedienst oder die Unterbringung in einem Pflegeheim: In vielen Fällen können diese Aufwendungen steuerlich berücksichtigt werden – vorausgesetzt, die gesetzlichen Voraussetzungen sind erfüllt und die Nachweise werden korrekt geführt. Gleichzeitig sind die gesetzlichen Regelungen komplex und für Laien kaum überschaubar. Umso wichtiger ist es für Ihre Mandantinnen und Mandanten, die bestehenden steuerlichen Entlastungsmöglichkeiten zu kennen und gezielt zu nutzen.
Die Mandanten-Info-Broschüre gibt einen praxisnahen und verständlichen Überblick über die steuerliche Behandlung von Pflegekosten. Sie erläutert systematisch, welche Aufwendungen steuerlich berücksichtigt werden können und welche Voraussetzungen jeweils erfüllt sein müssen. So schaffen Sie Transparenz bei einem sensiblen Thema und unterstützen Ihre Mandanten dabei, gut vorbereitet in die weiterführende steuerliche Einzelberatung zu gehen.
Die Broschüre eignet sich für Steuerpflichtige, die sich frühzeitig informieren und Gestaltungsspielräume nutzen möchten, ebenso wie für Angehörige, die sich mit den steuerlichen Folgen von Pflegekosten befassen müssen. Nutzen Sie diese Broschüre als wertvolles Kommunikationsinstrument: Sie stärken damit Ihre Beratungsposition, reduzieren Rückfragen zu Grundlagen und bieten Ihren Mandantinnen und Mandanten eine fundierte und praxisnahe Orientierung in einem zunehmend bedeutsamen Themenfeld.
Autorin
Tatjana Stein
Dipl.-Betriebswirtin (FH), Master of Laws (LL.M.), Master of Arts (M.A.)
