Pflegekosten im Steuerrecht (E-Book)

Steuerliche Entlastungen nutzen
  • Steuerliche Einordnung von Pflegekosten
  • Praxisnahe Darstellung der wichtigsten Entlastungsregelungen

Erscheinungstermin: vsl. Juni 2026

Beschreibung

Die Ausgaben für Pflege steigen kontinuierlich – und damit auch die Bedeutung der steuerlichen Entlastungsmöglichkeiten. Ob Pflegeleistungen von einem ambulanten Pflegedienst oder die Unterbringung in einem Pflegeheim: In vielen Fällen können diese Aufwendungen steuerlich berücksichtigt werden – vorausgesetzt, die gesetzlichen Voraussetzungen sind erfüllt und die Nachweise werden korrekt geführt. Gleichzeitig sind die gesetzlichen Regelungen komplex und für Laien kaum überschaubar. Umso wichtiger ist es für Ihre Mandantinnen und Mandanten, die bestehenden steuerlichen Entlastungsmöglichkeiten zu kennen und gezielt zu nutzen.

Die Mandanten-Info-Broschüre gibt einen praxisnahen und verständlichen Überblick über die steuerliche Behandlung von Pflegekosten. Sie erläutert systematisch, welche Aufwendungen steuerlich berücksichtigt werden können und welche Voraussetzungen jeweils erfüllt sein müssen. So schaffen Sie Transparenz bei einem sensiblen Thema und unterstützen Ihre Mandanten dabei, gut vorbereitet in die weiterführende steuerliche Einzelberatung zu gehen.

Die Broschüre eignet sich für Steuerpflichtige, die sich frühzeitig informieren und Gestaltungsspielräume nutzen möchten, ebenso wie für Angehörige, die sich mit den steuerlichen Folgen von Pflegekosten befassen müssen. Nutzen Sie diese Broschüre als wertvolles Kommunikationsinstrument: Sie stärken damit Ihre Beratungsposition, reduzieren Rückfragen zu Grundlagen und bieten Ihren Mandantinnen und Mandanten eine fundierte und praxisnahe Orientierung in einem zunehmend bedeutsamen Themenfeld.

Format pdf + epub
Erscheinungstermin (vsl.) 06/2026
Seitenzahl (ca) 16
Hinweis Dieser Artikel ist noch nicht verfügbar
Digitale Fachliteratur

Bestandteil von Mandanten-Info comfort

Mandanten-Info comfort bündelt sämtliche Mandanten-Info-Broschüren und Mandanten-Info-Merkblätter in digitaler Form. Die Mandanten-Infos stehen Ihnen dabei in LEXinform/Info-Datenbank als E-Book oder PDF-Datei und - exklusiv im Abonnement - als Microsoft Word-Datei zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie ein Musteranschreiben zu jedem Thema – und das alles zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie Mandanten-Info comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Mandanten-Info comfort (Art.-Nr. 65524).

Rechtlicher Hinweis

Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Die Weitergabe der Mandanten-Info, z. B. per E-Mail an Ihre eigenen Mandanten, ist im Rahmen der erworbenen Lizenzen zulässig. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft oder Ihrer Betriebsstätte ist nicht gestattet.

Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Die Veröffentlichung im geschützten Bereich Ihrer Website ist zulässig. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.

Autorin

Tatjana Stein

Dipl.-Betriebswirtin (FH), Master of Laws (LL.M.), Master of Arts (M.A.)

