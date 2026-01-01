Die Ausgaben für Pflege steigen kontinuierlich – und damit auch die Bedeutung der steuerlichen Entlastungsmöglichkeiten. Ob Pflegeleistungen von einem ambulanten Pflegedienst oder die Unterbringung in einem Pflegeheim: In vielen Fällen können diese Aufwendungen steuerlich berücksichtigt werden – vorausgesetzt, die gesetzlichen Voraussetzungen sind erfüllt und die Nachweise werden korrekt geführt. Gleichzeitig sind die gesetzlichen Regelungen komplex und für Laien kaum überschaubar. Umso wichtiger ist es für Ihre Mandantinnen und Mandanten, die bestehenden steuerlichen Entlastungsmöglichkeiten zu kennen und gezielt zu nutzen.

Die Mandanten-Info-Broschüre gibt einen praxisnahen und verständlichen Überblick über die steuerliche Behandlung von Pflegekosten. Sie erläutert systematisch, welche Aufwendungen steuerlich berücksichtigt werden können und welche Voraussetzungen jeweils erfüllt sein müssen. So schaffen Sie Transparenz bei einem sensiblen Thema und unterstützen Ihre Mandanten dabei, gut vorbereitet in die weiterführende steuerliche Einzelberatung zu gehen.