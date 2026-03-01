Art.-Nr. 11061 | Kontenrahmen
SKR 04 Englisch
- Englischer Kontenrahmen SKR 04
- Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel
Kurzinfo
Stand 03/2026
Format DIN A4
Inhalte
Beschreibung
Der englische Kontenrahmen SKR 04 entspricht in der Gliederung dem deutschen Kontenrahmen. Sie können ihm entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.
Leistungen
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0: Anlagevermögen
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1 : Umlaufvermögen
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2 : Eigenkapitalkonten
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3 : Fremdkapitalkonten
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4 : Betriebliche Erträge
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5 und 6 : Betriebliche Aufwendungen
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7 : Weitere Erträge und Aufwendungen
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9 : Vortrags- und statistische Konten