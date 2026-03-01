SKR 04 Englisch

Der englische Kontenrahmen SKR 04 entspricht in der Gliederung dem deutschen Kontenrahmen. Sie können ihm entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.